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Ярослав Тавгень

13 мая 2024 в 3:03









«Ужасно, когда деньги налогоплательщиков тратятся не туда»

Депутат Рийгикогу Танель Кийк убежден, что нужно разрешить больницам закупать лекарства напрямую, минуя оптовиков. Фото: Лийз Трейманн

Расширить полномочия больниц, усилить надзор и привлечь к решению проблемы максимум экспертов из разных сфер. Как политики предлагают решить проблему завышенных цен на лекарства?

На прошлой неделе Äripäev писал о том, как производители лекарств делают оптовикам скрытые возвратные платежи, за счет которых увеличивают свои расходы, уменьшают прибыль, увеличивают цены на лекарства и получают больше компенсаций от Кассы здоровья, чем было бы без этой схемы.

Разрешить больницам покупать напрямую

Бывший министр социальных дел Танель Кийк убежден, что решением проблемы могло бы стать расширение полномочий Департамента конкуренции и разрешение больницам закупать лекарства напрямую.

«Реформы в этой сфере можно было провести еще десятки лет назад, – говорит он. – Было бы хорошо наделить Департамент конкуренции полномочиями просматривать договоры предприятий, чтобы выяснить, заключены ли они по закону, соблюдаются ли наилучшие практики в бизнесе, есть ли дополнительные условия и сколько на самом деле зарабатывают компании».

По его словам, если окажется, что договоры, по которым работают производители лекарств и оптовые продавцы, юридически корректны, это может стать сигналом к тому, что необходимо менять законодательство. Однако для этого нужно серьезно расширить компетенции госчиновников, считает он.

«Сегодня надзор за этим бизнесом осуществляет только Департамент лекарственных средств. Однако они эксперты лишь в области лекарств. Департамент может сказать, безопасно ли использовать то или иное лекарство и отвечает ли оно всем требованиям, однако это не то учреждение, которое может разобраться в вопросах конкурентного права, оценить отчет о прибыли или проанализировать договор. Зато это может сделать Департамент конкуренции», – настаивает политик.

Помимо этого, Кийк выступает за то, чтобы дать больницам право самостоятельно закупать лекарства.

«Этой позиции придерживаюсь не только я, но и вся Социал-демократическая партия. Я предлагал это сделать, еще будучи министром, но в правительстве тогда не было консенсуса по этому вопросу. Если мы дадим больницам право закупать лекарства напрямую у производителя, уже одно это даст им лучшие переговорные позиции. Они смогут выбирать, покупать ли им у производителя или у оптовика. А сейчас они находятся в зависимом положении: если оптовые продавцы о чем-то между собой договорятся, то у больниц нет пространства для маневра», – говорит Кийк.

Кийк убежден, что нынешнее правительство более едино в отношении этого вопроса, и предложение Рийны Сиккут о том, чтобы дать больницам возможность покупать лекарства напрямую, будет принято.

Делать закупки сообща

Член парламентской комиссии по социальным делам, медик Ирья Лутсар считает ситуацию с возвратными платежами несправедливой и предлагает решить ее с помощью единых закупок.

«Можно попробовать сделать что-то наподобие того, что предлагалось во время ковида в отношении вакцин – сделать единую закупку для нескольких стран. Не обязательно на уровне всего Евросоюза – могут скооперироваться и просто несколько соседних стран», – говорит она.

Такое решение, по ее мнению, может дать лучшие переговорные позиции и одновременно не будет вмешательством в рынок. Лутсар против принятия любых нерыночных мер, включая создание государственной компании, которая бы занималась закупками.

«Государство – плохой хозяин, и такой шаг полностью убьет частный капитал, – говорит она. – Нужно как-то сделать так, чтобы на рынке появилось больше оптовиков, а не две компании, доминирующие на рынке как сейчас. Однако непонятно, как это сделать: наш рынок очень маленький и неинтересный для больших игроков – им выгоднее идти в Германию или Францию», – рассуждает Лутсар.

Привлечь экспертов

Депутат Рийгикогу Кармен Йоллер намерена поднять этот вопрос на заседаниях парламентской Комиссии по социальным делам, куда она входит. Она считает сложившуюся ситуацию недопустимой и хочет ее изменить.

«Мы совершенно точно будем обсуждать этот вопрос на комиссии, – говорит Йоллер. – Ужасно, когда деньги налогоплательщиков расходуются куда-то не туда – и все за счет здоровья жителей Эстонии». «Самое малое, что можно сделать, – это обсудить этот вопрос с максимальным привлечением экспертов и экономистов», – сказала она.