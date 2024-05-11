Госконтролер: фармацевтическому бизнесу давно пора держать ответ

Государственный контролер Янар Хольм. Фото: Andras Kralla

Создать равную конкурентную ситуацию – в том числе и в фармацевтическом бизнесе – чрезвычайно сложно, но вовсе не невозможно, подчеркивает государственный контролер Янар Хольм.

В гостях у радио Äripäev Хольм напомнил, что полвека назад человек ступил на Луну. И едва ли отладка эстонского рынка лекарств станет более амбициозной задачей: «Справедливая и прозрачная бизнес-среда не должна быть чем-то недосягаемым».