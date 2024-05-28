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28 мая 2024 в 6:52









Ляэнеметс: стоит готовиться к сложным решениям

Министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс (Социал-демократическая партия). Фото: Andras Kralla

В ситуации, когда Россия совершает гибридные атаки на Европу, министерства, не занимающиеся непосредственно вопросами безопасности, должны пойти на большее сокращение расходов в дополнительном бюджете на 2024 год, заявил министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс (Социал-демократическая партия), передает rus.err.ee.

«Министры от Социал-демократической партии, министр по делам регионов и министр здоровья считают, что в этих областях можно провести сокращения. Министр здоровья предложила повысить эффективность системы здравоохранения, что позволит сэкономить 20 млн евро в год. Это половина суммы постоянных расходов, которые хочет сократить министр финансов. Я предложил партнерам единовременное сокращение расходов в МВД на три миллиона евро. Это не повлияет на людей, они смогут остаться на своих рабочих местах. Мы не нанесли бы ущерба внутренней безопасности», – сообщил Ляэнеметс в интервью «Актуальной камере».

Министр считает, что постоянные расходы МВД следует увеличить.

«Как министр внутренних дел я несу ответственность в ситуации, когда в Европе участились гибридные атаки, мы видим, что делает Россия. В такой ситуации Эстония не должна совершить ошибку, делая еще меньше для внутренней безопасности. Возможно, в скором времени нам придется увеличить расходы на персонал в сфере внутренней безопасности, – пояснил Ляэнеметс. – Мы обсуждали, что министерства, которые оказывают меньшее влияние на общество, чем сфера безопасности, могли бы внести больший вклад в сокращение расходов».

В 2026 году ожидаются большие сокращения и рост налогов

В эфире радио Äripäev Ляэнеметс рассказал, что в бюджет 2025 года никаких серьезных изменений внесено быть уже не может.

По словам Ляэнеметса, миллиардный дефицит госбюджета является серьезной проблемой ближайших лет: «Это будут дискуссии, которые действительно повлияют на жизнь людей».

Председатель социал-демократов подчеркнул, что правительство опаздывает с обсуждениями, поскольку решения будут трудными, и с точки зрения предпринимателей и семей важно сообщить о них заранее.

«Возможности на 2025 год упущены, никаких серьезных изменений в бюджет 2025 года внести уже невозможно», – пояснил министр, добавив, что в 2026-2027 годах стоит готовиться к сложным решениям.

При этом покрыть дыру в миллиард евро одним сокращением явно не получится, подчеркнул Ляэнеметс. По его мнению, можно было бы сократить расходы на бюрократию и ввести прогрессивный подоходный налог.