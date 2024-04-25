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Кристьян Прууль

25 апреля 2024 в 13:19









Министры не верят, что повышения налогов получится избежать

Министр финансов Март Вырклаэв. Фото: Andras Kralla

Чтобы привести госбюджет в разрешенные законом пределы, соотношение доходов и расходов необходимо сдвинуть на миллиард, и никто в правительстве не верит, что этого можно добиться без нового повышения налогов.

Основной вопрос к коалиции сейчас в том, сохранится ли данное правительством обещание не вводить в следующем году новые, еще не объявленные налоги. Министр финансов Март Вырклаэв (Партия реформ) заявил на пресс-конференции правительства, что он по-прежнему не поддерживает немедленное повышение налогов, поскольку это еще больше усугубит плохое состояние экономики.