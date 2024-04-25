    Министры не верят, что повышения налогов получится избежать

    Министр финансов Март Вырклаэв.Фото: Andras Kralla

    Чтобы привести госбюджет в разрешенные законом пределы, соотношение доходов и расходов необходимо сдвинуть на миллиард, и никто в правительстве не верит, что этого можно добиться без нового повышения налогов.

    Основной вопрос к коалиции сейчас в том, сохранится ли данное правительством обещание не вводить в следующем году новые, еще не объявленные налоги. Министр финансов Март Вырклаэв (Партия реформ) заявил на пресс-конференции правительства, что он по-прежнему не поддерживает немедленное повышение налогов, поскольку это еще больше усугубит плохое состояние экономики.

    Хотите всегда быть в курсе, что пишут ДВ на эту тему? Используйте Мой ДВ, выбирайте ключевые слова и получайте персональные оповещения!

  • Самое читаемое
Статьи по теме
Рийсало: президент Bolt неправ, законопроекты все же пишут чиновники
Министры не верят, что повышения налогов получится избежать
Инвестор Тоомас: три проблемы Baltic Horizon Fund
Эпицентр
Как купить недвижимость в Испании. Проблемы, о которых обычно не говорят
Принимая решение о покупке недвижимости в Испании, необходимо точно знать, почему, зачем и как проходит этот процесс. Журналисты Äripäev собрали рекомендации от людей, которые прошли этот путь, и узнали многое, о чем ранее не говорилось.
Принимая решение о покупке недвижимости в Испании, необходимо точно знать, почему, зачем и как проходит этот процесс. Журналисты Äripäev собрали рекомендации от людей, которые прошли этот путь, и узнали многое, о чем ранее не говорилось.
Все большие материалы
Инвестор
Meta в I квартале удвоила чистую прибыль, но разочаровала рынок
Meta Platforms представила отчет за первый квартал – чистая прибыль выросла более чем вдвое, выручка подскочила более чем на четверть. Однако дальнейший прогноз разочаровал инвесторов и вызвал падение цены акций.
Meta Platforms представила отчет за первый квартал – чистая прибыль выросла более чем вдвое, выручка подскочила более чем на четверть. Однако дальнейший прогноз разочаровал инвесторов и вызвал падение цены акций.
Все новости для инвесторов
Конференции и обучение
Конференции и обучение
Подсказка
Все полезные статьи
Деловые в эфире
Вкус биржи: мы ребята скромные. Просто правим миром
Как всегда в конце недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждаем не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.
Как всегда в конце недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждаем не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.
Все подкасты ДВ
Mнения
Это жизнь, это карма. Хоть и не Нарва
Снегопад, щедро укрывший эстонскую столицу в конце апреля, многих горожан, следивших за политическими перипетиями последних недель, заставил поверить в то, что карма все-таки существует.
Снегопад, щедро укрывший эстонскую столицу в конце апреля, многих горожан, следивших за политическими перипетиями последних недель, заставил поверить в то, что карма все-таки существует.
Все мнения
Интервью
Президент Bolt: писать для чиновников законопроекты – нормально
Нет ничего необычного в том, чтобы составить для чиновников текст законопроекта – чиновникам надо помогать, сказал в интервью Äripäev президент Bolt Евгений Кабанов, который занимается лоббированием интересов компании перед эстонскими и европейскими властями.
Нет ничего необычного в том, чтобы составить для чиновников текст законопроекта – чиновникам надо помогать, сказал в интервью Äripäev президент Bolt Евгений Кабанов, который занимается лоббированием интересов компании перед эстонскими и европейскими властями.
Все Интервью
Контент-маркетинг
Весь контент-маркетин
Новости
Все статьи
Стартапы в Эстонии
Смотреть спецпроект