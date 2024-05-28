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28 мая 2024 в 9:32









Статистика безработицы: какие профессии наиболее устойчивы?

Не все сектора одинаково устойчивы к кризису. Фото иллюстративное. Фото: Raul Mee

Из статистики Кассы по безработице за апрель следует, что самый верный способ избежать безработицы – пойти учиться в профтехучилище и получить там среднее профессиональное образование, пишет Postimees.

В апреле в Эстонии было 52 083 безработных, из которых 50,1 процента составляли женщины, а 49,9 процента – мужчины. Большинство безработных, или 64,9 процента, были в возрасте 25-54 лет.