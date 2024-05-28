    В отношении бывшего министра Лаанета заведено уголовное дело

    Бывший министр юстиции Калле Лаанет. Фото: Liis Treimann

    Начатое полицией в марте делопроизводство о проступке, призванное пролить свет на обстоятельства аренды квартиры бывшим министром юстиции Калле Лаанетом (Партия реформ) у своего пасынка, переросло в уголовное дело.

    Об этом во вторник Rus.ERR сообщили в окружной прокуратуре по экономическим и коррупционным преступлениям, отметив, что Центральная криминальная полиция в сотрудничестве с прокуратурой еще 19 апреля переквалифицировала делопроизводство о проступке в уголовное дело.
    По словам прокурора Олгерда Петерселла, в ходе производства были выявлены признаки возможного уголовного преступления. Расследование ведется по статье о мошенничестве, но подозрений пока никому предъявлено не было.
    В середине марта стало известно, что Калле Лаанет много лет за средства налогоплательщиков снимал квартиру у своего пасынка, что противоречит антикоррупционному законодательству.

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