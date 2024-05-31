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Андрей Деменков

31 мая 2024 в 5:13









Нам нужен не рост населения, а рост его благосостояния

Андрей Деменков. Фото: Личный архив

Темп развития общества настолько ускорился, что массовые представления о некоторых вещах не поспевают за происходящими изменениями. Например, воззрения на демографию во многом опираются на стандарты, существовавшие до демографического перехода. И это создает проблемы, в том числе при экономическом планировании, пишет журналист, автор медиапроекта «Прибалтаец» Андрей Деменков.

История человечества – история экспансии. Тысячелетиями растущая численность населения помогала осваивать планету, заселив чуть ли не каждый ее уголок, сформировать огромный глобальный рынок. Однако демографический взрыв последних столетий в сочетании с промышленной революцией, подарив нам новые, невиданные возможности, создал проблему перенаселения планеты. Нынешний уровень жизни, характерный для развитых стран, не распространить на весь мир: ресурсов попросту не хватит. А загадим мы при этом нашу планету так, что жить на ней станет невозможно. Мы и так в последнее время с начала августа живем у Земли в долг, потребив к этому времени все биоресурсы, создаваемые природой за целый год. Дальше будет только хуже: население ежегодно прирастает на 75 млн.

У нас есть, конечно, Илон Маск, который одержим благородной идеей распространить человечество в космос. Но у него в лучшем случае получится лишь сделать первый шажок к освоению Марса, которое растянется на многие столетия, если не тысячелетия. Если вообще состоится.

Казалось бы, в такой ситуации можно только порадоваться тому, что хотя бы в развитых странах произошел демографический переход, который привел к падению рождаемости и отрицательному росту численности населения. Однако в Эстонии, как и в Евросоюзе в целом, реакция обратная. Политики, экономисты и демографы продолжают мыслить категориями эпохи экспансии малочисленного человечества прошлых веков и твердят, что нам необходим рост.

Сколько нам надо?

Давайте представим, что население Эстонии не 1,36 млн, как сейчас, а ровно 1 млн. Что это меняет? Вот в Люксембурге народа вдвое меньше нашего, а в Исландии живет пол-Таллинна. И что? Каким образом улучшилась бы наша жизнь, будь нас 1,5 млн? Особенно в свете того факта, что мы входим в Евросоюз с полумиллиардным населением. Для чего конкретно нам нужен рост населения в давно освоенной стране?

Рост ВВП сам по себе не имеет значения: важно, чтобы он повышался в расчете на душу населения.

Чаще всего упоминается потребность в росте экономики. Однако рост ВВП сам по себе не имеет значения: важно, чтобы он повышался в расчете на душу населения. Для кого, в конце концов, существует экономика, если не для людей? Если суммарный ВВП страны не растет, но показатель на одного жителя уверенно повышается – то все в порядке.

Да, за счет прироста населения можно относительно просто экстенсивным путем решать некоторые проблемы. Пожалуй, самый наглядный пример – США после Второй мировой войны. К середине 1940-х у страны накопился огромный госдолг свыше 100% ВВП. Однако правительству не пришлось прибегать к каким-то особым мерам, проблема рассосалась с годами сама собой. Просто быстрый прирост населения до 2% в год естественным образом расширил базу налогообложения, позволив чисто механически сократить долг к ВВП и без особого труда расплатиться по долгам.

Сегодня повторить этот трюк вряд ли получится. В США плотность населения уже выше, чем в Эстонии, а послевоенные темпы прироста означали бы прибавку до 7 млн жителей в год. По Нью-Йорку ежегодно, да еще с современными стандартами потребления, которые куда выше даже американских семидесятилетней давности. В США и так с экологией не все благополучно, а столь резко возрастающая нагрузка на природу неизбежно обострила бы ситуацию. В США тоже рождаемость снижается, так что этот рост больше основывался бы на притоке иммигрантов, которые, чем их больше, тем труднее интегрируются. Особенно хорошо это видно на примере некоторых европейских стран, где возникли иммигрантские анклавы, порой претендующие на роль государства в государстве.

Наша невысокая плотность населения – отличный ресурс. Мы не только оказываем куда меньшее воздействие на окружающую среду, чем какие-нибудь густонаселенные Дания или Нидерланды, но и уже неплохо зарабатываем на экологическом туризме. Эстонская политика ограничения иммиграции позволяет легче «переваривать» прибывающих в страну.

Проблема рождает решение

Еще у нас сетуют в связи с демографическими проблемами на якобы нехватку рабочих рук. В стране, которая отнюдь не в числе мировых лидеров по производительности труда и пока заметно отстает от передовых государств в деле автоматизации. Здесь у нас немалый потенциал, но обычно проще решить вопрос, принимая иностранную рабочую силу. Конечно, в маленькой Эстонии бывает сложно найти определенных специалистов, которых у нас даже не учат. Но эта проблема касается меньшинства рабочих вакансий.

Причем с 2015 года население Эстонии уверенно растет: уровень жизни настолько повысился, что возвращаются некогда эмигрировавшие и прибывают иммигранты из Индии, Украины (не считая даже военных беженцев), России и прочих стран. Но и этого, оказывается, мало!

Япония и Южная Корея – очень закрытые государства, они крайне неохотно впускают иммигрантов. Из-за низкой рождаемости (даже ниже, чем в Эстонии) там нарастает проблема дефицита рабочих рук. Японцы и корейцы решают ее с помощью роботизации, по которой обе страны входят в число мировых лидеров. Речь не только о промышленных установках. Особенно сильны японцы в разработке роботов для отелей и больниц, которые заменяют людей там, где еще недавно это было невозможно.

Одна из причин эстонского успеха в разработке роботов-курьеров кроется в редкой заселенности сельской местности и немалой востребованности там подобной услуги. По этой же причине у нас появились магазины-автоматы, которым не нужны продавцы. Судя по всему, у этого бизнеса хорошие перспективы не только в Эстонии. То есть проблема при правильном подходе порождает решение, которое ускоряет развитие.

Еще довольно часто у нас в связи со снижением рождаемости говорят о необходимости в будущем искать огромные средства на то, чтобы выплачивать пенсии стареющему населению. Однако многие пенсионеры и сейчас благополучно работают, самостоятельно обеспечивая пенсию себе, а то еще и «соседу». Тяжелый физический труд ушел в прошлое, современные пожилые люди дольше сохраняют работоспособность и, соответственно, позднее могут отправляться на заслуженный отдых. Развитие медицины позволит отодвигать границу старения и немощи все дальше.

Конечно, население не может сокращаться вечно. Страна просто опустеет. Так что рождаемость ниже порога естественного воспроизводства со временем создаст проблему. Пока мы ничего не можем с этим поделать, никто еще не придумал средства, способного стабилизировать естественный прирост. Но на решение задачи у нас даже не десятилетия, а столетия.

А пока, чтобы адаптироваться к ситуации, принимая ее таковой, какая она есть, следует перестать мыслить категориями далеко прошлого и искать решения современных задач давно устаревшими экстенсивными методами.