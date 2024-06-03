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3 июня 2024 в 10:45









Спикер парламента Грузии подписал закон об «иноагентах»

Протесты в Грузии против принятия закона об «иноагентах». Фото: GIORGI ARJEVANIDZE, Scanpix

Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили подписал закон «О прозрачности иностранного влияния», на который накладывала вето президент республики Саломе Зурабишвили, пишет «Медуза».

Закон вступает в силу сразу после подписания.

Закон «О прозрачности иностранного влияния» предусматривает создание реестра «иноагентов», где будут указаны все некоммерческие юридические лица и СМИ, финансируемые из-за рубежа более чем на 20%. Правящая партия «Грузинская мечта» вносила его в парламент дважды. В марте 2023 года, после первого внесения, он был отозван в связи с многочисленными протестами. Однако в апреле 2024 года «Грузинская мечта» внесла его повторно.

Во второй раз, несмотря на протесты, сопровождавшие обсуждения закона, он был принят – 14 мая парламент Грузии одобрил его в третьем чтении. 18 мая президент Грузии Саломе Зурабишвили наложила вето на закон, однако парламент смог его преодолеть большинством участников правящей партии.

Оппозиция в Грузии называет инициативу калькой с российского закона об «иноагентах». В Евросоюзе предупредили, что принятие закона станет «серьезным препятствием» на пути Грузии к вступлению в ЕС, а после преодоления вето выразили «глубокое сожаление» в связи с решением парламента Грузии. Госдепартамент США в связи с принятием закона ввел новую политику ограничения виз для Грузии, которая будет применяться к лицам, ответственным за «подрыв демократии» в стране.