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Екатерина Мереминская

16 мая 2024 в 9:36









Почему связь олигарха с Россией воспринимают как гарантию безопасности?

Екатерина Мереминская. Фото: Liis Treimann

Политический кризис в Грузии еще раз показывает, что важно трезво оценивать мощь России, предусмотрительно дистанцируясь от ее денег, товаров и пропаганды. Но и переоценивать ее, заранее себя запугивая, не стоит. Визит министра иностранных дел Эстонии Маргуса Цахкна вряд ли укрепит протестующих в Тбилиси, но может помочь сделать выводы Таллинну.

Грузинский народ никогда не останется без Европы, заявил руководитель МИД Эстонии Маргус Цахкна во время визита в составе балтийской делегации. «Моя страна сегодня является членом Евросоюза и НАТО. Без помощи Европы нашей стране я не стоял бы перед вами как министр иностранных дел свободной Эстонии. Грузины должны знать, что Европа будет всегда с вами», – заявил Цахкна. Протестующие бурными аплодисментами приветствовали министров, заявивших, что хотели бы видеть Грузию в Евросоюзе.

Протесты из-за закона «О прозрачности иностранного влияния», охватившие Тбилиси этой весной, только ленивый не сравнил с украинским майданом 2014 года. Сам закон, который по духу повторяет российский репрессивный акт, – здесь лишь повод. На деле речь опять идет о глобальном геополитическом выборе между ЕС и Россией. Так же, как тогда в Украине, у власти пророссийский политик. Но у него гораздо больше шансов на успех. Ведь сделать выбор в пользу Евросоюза жителям Грузии куда сложнее.

Маргус Цахкна выступает на митинге против закона об «иностранном влиянии», Тбилиси, 15 мая 2024 года. Фото: GIORGI ARJEVANIDZE, Scanpix/AFP

Человек исходит в первую очередь из своих базовых потребностей. Например, чтобы его не бомбили, чтобы в его дом и его страну не пришли танки агрессора. А Грузия все это испытала на себе еще раньше, чем Украина. Во время российско-грузинской войны «08.08.08», короткой, но принесшей потери, отобравшей территории, а также нанесшей травму, которая не дает трезво мыслить до сих пор.

Тогда страна осталась без международной поддержки, поскольку Россия все обставила так, что все выглядело внутригосударственным конфликтом. Западные политики прекрасно понимали, что это вторжение, но предпочли согласиться с версией о том, что Грузия атаковала первой свои собственные территории. Санкций против России не последовало.

Все это дало бизнесмену, заработавшему свое состояние в России, если не карт-бланш, то заметный гандикап.

Бидзина Иванишвили пришел в большую политику через три года после российско-грузинской войны. И уже в 2012 году его блок «Грузинская мечта – Демократическая Грузия» получил больше половины мест в парламенте, а сам Иванишвили стал премьер-министром. Богатейший олигарх Грузии захватил государство, пиcала Transparency International Georgia, антиреформаторские элементы постепенно возвращают себе власть.

Помогли ли ему деньги? Безусловно. Иванишвили любит рассказывать, что финансировал многие реформы Михаила Саакашвили: платил зарплату чиновникам в первое время после «революции роз» в 2003 году, финансировал казармы министерства обороны, покупал автомобили для полиции.

Согласно рейтингу Forbes, Иванишвили занимает 545-е место среди самых богатых людей всего мира. Его состояние оценивается в 4,9 млрд долларов. По рейтингу Bloomberg, он даже выше – 407-е место и 5,95 млрд долларов. Для сравнения, расходы бюджета Грузии в 2023 году составили около 10,6 млрд долларов.

Но важнее, что заработал он их в России. В 1980-е он, как и многие другие, продавал компьютеры, затем основал банк «Российский кредит», владел пакетом акций «Лебединского ГОКа», создал «Металлоинвест», сеть аптек «Доктор Столетов». Окончательно вернувшись в Грузию в 2004 году, он перевел эти активы на УК «Уникор», а металлургический бизнес продал российскому олигарху Алишеру Усманову. И даже если в прямой собственности у Иванишвили ничего не осталось (хотя, по данным Guardian, у него оставался 1% «Газпрома»), его социальный капитал не менее важен, чем номинальный.

Иванишвили ассоциируется с Россией, и эту его связь люди принимают за гарантии безопасности.

Нет оснований считать, что партия и ставленники Иванишвили не пользуются поддержкой значительной части населения. Его поддерживают, но не потому, что искренне предпочитают Россию и одобряют тот путь, который она предлагает. Люди видят в лояльности большому соседу гарантии безопасности – не будут бомбить и, что тоже важно, не перестанут кормить.

Грузия обеспечивает себя пшеницей лишь на 15%. Остальное приходится на импорт, и главный поставщик – Россия. И в целом оттуда приходит 11,3% всего импорта Грузии. А туда уходит 65% всего экспорта грузинского вина. Доля России в общем объеме грузинского экспорта составила 11% в 2023 году, пишет Transparency International Georgia. Доходы, полученные от взаимодействия с Россией, составляли 10,3% экономики Грузии (ее ВВП), в 2022 году – 14,5%, в 2021 году – 6,3%. До пандемии, в 2019 году – 9,7%.

Россия занимает второе место среди крупнейших торговых партнеров Грузии после Турции. Эта зависимость не взаимна – Грузия для России даже не в десятке крупных торговых партнеров.

Получается, что эти два главных страха так велики, что толкают Грузию в объятия России. Что на противоположной чаше весов для грузинского общества? Демократия, свобода слова, национальная идентичность. Но так ли это нужно, если не удовлетворены базовые потребности? А может ли гарантировать их удовлетворение Евросоюз?..

Дальновидный ли это подход? Нет. Решения, продиктованные страхом, непродуманны и дают разве что краткосрочный тактический выигрыш. Для Грузии сейчас попасть в орбиту влияния России, которая теперь в роли международного изгоя, – это надолго лишить себя прогресса и глобальной интеграции, разделить с ней замедление технологического развития и снижение качества жизни (а тут стартовать Грузия будет с более низких позиций, чем сама Россия).

Для Эстонии все это может служить уроком. Хотя в торговле Эстония уже дистанцировалась от России – последние десять лет товарооборот неуклонно шел на убыль. Россия у Эстонии на девятом месте по экспорту (3,2%) и на 19-м по импорту (0,7%) среди других стран, по данным Департамента статистики за 2023 год.

Надо только следить, чтобы страх перед восточным соседом не стал их инструментом для манипулирования обществом, монополизации повестки и нагнетании истерии, которая приведет к неоптимальным для страны решениям.