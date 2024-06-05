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dv.ee

5 июня 2024 в 10:54









В Пыхья-Таллинне произошел взрыв: горели нефтепродукты

Фото иллюстративное. Фото: Liis Treimann

В среду в 12:36 в Центре тревоги поступило сообщение о том, что на улице Нылва в Пыхья-Таллинне произошел сильный взрыв.

Горел резервуар, в котором хранится авиакеросин. В Спасательном департаменте ранее сообщали, что на территории ведутся работы по отключению электричества. На месте констатирован пожар 4-й степени.