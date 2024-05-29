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Николай Андреев

29 мая 2024 в 5:26









Пожар на свалке Уйкала: если не удастся договориться, может произойти мусорный коллапс

Контейнеры для вывоза разных видов отходов в Нарве. Иллюстративное фото. Фото: Николай Андреев

Свалка Уйкала в Ида-Вирумаа, приостановившая работу из-за масштабного пожара неделю назад, по-прежнему не работает. Если пауза затянется надолго, мусорный рынок будет выглядеть иначе, а жителям Северо-Востока в худшем случае грозит еще одно подорожание.

В Уйкала, как сообщает сайт свалки , организованы сортировка отходов, обработка и временное складирование вторсырья, компостирование биоразлагаемых отходов. Руководитель бюро Департамента окружающей среды Кятлин Лизденис сообщила 24 мая ERR , что департамент планирует приостановить прием смешанных бытовых отходов в Уйкала.

Свалка принадлежит компании Ekovir. У большинства жителей Ида-Вирумаа бытовой мусор вывозит именно она. Ekovir выиграл тендеры на организованный вывоз отходов и обслуживает на данный момент Нарву, Нарва-Йыэсуу, Силламяэ, Кохтла-Ярве и волость Алутагузе.

Только в волостях Йыхви, Тойла и Люганузе мусор сейчас централизованно вывозит другая компания – Ragn-Sells, но мусоровозы и этой компании везли смешанный бытовой мусор в Уйкала. Имея и единственную в Ида-Вирумаа свалку, и мощности для сортировки, и мусоровозы, Ekovir могла предлагать самые низкие цены на конкурсах. Теперь это преимущество под вопросом: возможно, все смешанные бытовые отходы из Ида-Вирумаа придется возить в Харьюмаа, что приведет к росту расходов.

Бактерии зажигают

На свалке в Уйкала произошло самовозгорание, говорит ее руководитель Юллар Нуггис. По его словам, несколько лет шло проектирование укрытия мусора на свалке и согласование проекта с Департаментом окружающей среды:

«Часть мусора нужно было просто передвинуть с одного места на другое. А если тронешь его – он уже горячий. Идет разложение, химическая реакция, и если попадает воздух… Это возгорание – результат совпадения нескольких неприятных вещей. Восточный ветер дул как раз вдоль горы мусора, возгорание началось с края, и как только огонь вспыхнул, буквально за 5-10 минут уже вся гора горела».

Почему свалки горят? Когда идут процессы гниения, температура может доходить до 100 градусов. Если рядом будет какая-то легковоспламеняющаяся химия – легко может загореться. На свалках это так и бывает. Процессы идут, бактерии работают. Есть два вида ферментации – если герметично закроете мусор, там будет градусов 40, будет выделяться метан, который сам по себе даже взрывоопасен. Если вы дадите туда доступ воздуха, будет аэробное ферментирование, вот оно как раз может создавать очень высокие температуры. Чаще всего и те, и другие процессы могут быть в одной куче, поэтому бытовые отходы наиболее пожароопасны. Кирилл Аверин руководитель Нарвского центра обращения отходов

Как отмечает руководитель Нарвского центра обращения отходов Кирилл Аверин, при хранении укрытого мусора согласно технологии и при откачке метана самовозгораний не должно происходить. Но в данном случае мусор передвигали.

Временно пристроили 350 тонн мусора

«Предприятие должно будет найти решение для вывоза отходов: либо на свалку Торма, либо на свалку в Таллинн или временно в Нарвский центр обращения отходов, где их можно будет отсортировать», – прокомментировала ситуацию с Ekovir Кятлин Лизденис из Департамента окружающей среды для ERR

Но ни в Торма, ни в Нарве полностью заменить свалку Уйкала не готовы.

Свалка Торма управляется компанией Amestop и находится в Причудье, недалеко от Муствеэ. Здесь принимают, в основном, отсортированный мусор, в меньшем количестве – смешанные отходы, которые здесь сортируют. Компания сама вывозит строительный мусор из Йыгевамаа, частично Тартумаа и Вирумаа, но основные ее клиенты – это другие компании по вывозу мусора.

Руководитель свалки Торма Айвар Лыхмус рассказал, что Amestop с 2022 года оказывает компании Ekovir услугу по перевалке смешанных бытовых отходов – из мусоровозов с прессом отходы перегружаются на более крупные грузовики и уже на них вывозятся на свалку Уйкала.

«Действительно, из-за пожара на свалке Уйкала количество привозимых Ekovir отходов увеличилось. Насколько нам известно, на полигоне Уйкала в настоящее время невозможно принимать транспортабельные отходы, поэтому мы договорились с Ekovir, что можем временно складировать до 350 тонн их смешанных бытовых отходов. Согласно договору, Ekovir вывезет эти отходы от нас в кратчайшие сроки», – сообщил Айвар Лыхмус.

При этом принимать больше смешанных отходов свалка в Торма не может, поскольку объем временного хранения ограничен экологическим разрешением. Захоронение бытовых отходов на специальном полигоне, как это делают в Уйкала, в Торма не производят.

Руководитель Нарвского центра обращения отходов Кирилл Аверин рассказал, что было несколько звонков от возможных клиентов, но Уйкала могла предлагать более низкие цены, поэтому многие клиенты, возможно, ждут, когда она заработает снова:

«Зимой у нас вдвое падают обороты, а с апреля-мая до ноября они очень сильно увеличиваются, – сказал Аверин. – Это крупногабаритный и строительный мусор, которым мы, в основном, оперируем. Остальное – стекло, может быть, отходы упаковки – это мелочи. Именно весной люди массово чистят дачи, а дома меняют мебель, бытовую технику, переобувают резину на машинах. Поэтому я не могу сказать, связано ли это увеличение с пожаром в Уйкала».

Кирилл Аверин отмечает, что его организация смешанными бытовыми отходами практически не занимается. Бывают единичные случаи, например, когда бытовой мусор привозят заодно со строительным. Для клиента это выходит дороже, чем просто выбросить бытовой мусор в контейнер для смешанных бытовых отходов у дома, который вывозит Ekovir.

Главный пункт назначения – Иру

Специалист Ragn-Sells по маркетингу и коммуникациям Катрин Кульдеркнуп сообщила, что эта компания пользовалась услугами полигона Уйкала, но из-за пожара перенаправила свои объемы отходов в другие места утилизации.

«Поскольку новость о возможном прекращении приема бытовых отходов дошла до нас только через СМИ, мы не имеем возможности ее комментировать на данный момент», – сообщила Катрин Кульдеркнуп.

Крупнейшим и наиболее важным конечным пунктом бытовых отходов на рынке отходов является ТЭЦ Иру в Маарду, принадлежащая Enefit Green, отметила она.

«Основные проблемы при обращении с бытовыми отходами возникают летом, когда установка в Иру проходит плановое техническое обслуживание в течение месяца», – добавила Катрин Кульдеркнуп.

Бытовые отходы в Торма готовят к сжиганию и также перевозят на ТЭЦ Иру в Маарду, с которой заключен договор на прием определенного объема отходов.

Руководитель сгоревшей свалки Уйкала Юллар Нуггис отмечает, что в Иру довольно часто случаются поломки. К тому же, изначально было объявлено, что эта ТЭЦ сможет утилизировать весь мусор в Эстонии, который стоит сжигать, но на самом деле, там сжигают много мусора из-за границы, и сейчас компании Ekovir приходится придумывать, куда отправить свой бытовой мусор.

Помимо Торма, есть также договоренность с центром сортировки отходов Раквере, но там принимают не любой мусор. На 29 мая запланирована поездка представителей Ekovir на ТЭЦ Иру для переговоров.

Кирилл Аверин из Нарвы считает, что ТЭЦ Иру не спасет ситуацию, поскольку ей требуется определенное количество мусора, и договоры на его поставку уже заключены. Было бы разумно рассматривать Таллиннский центр переработки отходов (Таллиннскую свалку в Йыэляхтме), который имеет возможность переработки и захоронения большого количества отходов, считает Аверин.

Утилизация мусора стала дороже

Юллар Нуггис, член правления Ekovir, рассказал, что во вторник 28 мая руководители предприятия и спасатели проводили совещание. Спасатели опасались повторных возгораний и только сейчас решили, что можно сворачивать пожарные рукава. После этого работники свалки смогут готовить свалку к возобновлению работы.

«С Департаментом окружающей среды мы тоже говорили, сейчас мы потихоньку будем работать, но пока приема бытового мусора не будет. И по разным видам мусора мы задали им вопросы, и они должны теперь нам ответить. Очень много таких вопросов, на которые нам пока ответить не могут», – сказал Юллар Нуггис.

Пока приходится выкручиваться и искать помощь на других свалках, расходы компании Ekovir на перевозку мусора возросли:

«Расстояния-то разные. От Уйкала до Торма – 80 км в один конец. Это 160 км, если ездить из Кохтла-Ярве», – прокомментировал это Нуггис.

Финансовое положение Ekovir было сложным и до пожара: у компании большая налоговая задолженность – 1,2 млн евро, из которых 0,8 млн отсрочено.

Кирилл Аверин из Нарвского центра обращения отходов отмечает, что если гипотетически представить, что свалка в Уйкала вообще не возобновит работу, это будет означать угрозу банкротства для Ekovir. Поскольку именно благодаря наличию своей свалки компания могла предлагать самые низкие цены и выигрывать конкурсы на вывоз мусора из городов.

То, что у Ekovir своя свалка – это преимущество. Другим операторам, которые занимаются вывозом отходов, сюда вообще очень сложно было влезть. Даже такие «монстры» как Ragn-Sells и Eesti Keskkonnateenused постоянно проигрывали конкурсы, причем намного. Уйкала – это просто неоспоримое конкурентное преимущество. А теперь – не знаю. Но будем надеяться, что удастся договориться, иначе тут какой-то коллапс может произойти. Кирилл Аверин руководитель Нарвского центра обращения отходов

Он уточняет, что если вместо Ekovir конкурсы в регионе будет выигрывать другой оператор, цены могут вырасти даже вдвое. Хотя, конечно, этот рост не будет для клиентов таким болезненным, как рост цен на отопление.

«Просто еще одно подорожание для жителей Ида-Вирумаа может возникнуть», – говорит Аверин.