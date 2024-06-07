    Поставщик медицинского оборудования покупает часть конкурента

    Hansa Medical была компанией, у которой город Тарту арендовал реанимационные аппараты AED. На снимке один из них устанавливают в автовокзале в Тарту. Фото: Margus Ansu, Eesti Meedia/Scanpix

    Компания Hansa Medical, занимающаяся медицинскими технологиями, покупает более половины конкурента Weissmed.

    Причиной сделки стало желание владельцев Weissmed частично обналичить свои инвестиции, говорится в сообщении, направленном в Департамент конкуренции.

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