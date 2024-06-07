Поставщик медицинского оборудования покупает часть конкурента

Производитель деревянных домов: «Мы между молотом и наковальней»

Эстонский производитель деревянных MHM-домов называет свою продукцию самой экологичной. Но это не спасло его от падения продаж на основном рынке сбыта, в Швеции. Дело не только в высокой ставке по кредитам и рецессии, но и в геополитической напряженности: «Там никто не хочет ничего покупать, только копать окопы и делать снаряды».

Эстонский производитель деревянных MHM-домов называет свою продукцию самой экологичной. Но это не спасло его от падения продаж на основном рынке сбыта, в Швеции. Дело не только в высокой ставке по кредитам и рецессии, но и в геополитической напряженности: «Там никто не хочет ничего покупать, только копать окопы и делать снаряды».