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Дмитрий Фефилов

10 июня 2024 в 10:27









Euribor снизился до годового минимума

На заседании в прошлый четверг ЕЦБ понизил ставки, однако отказался давать дальнейшие прогнозы об их снижении. Фото: Zhang Fan/Scanpix

Межбанковская европейская ставка Euribor, которая зависит от ключевых ставок Европейского центрального банка, снизилась до самого низкого уровня за год.

Несмотря на то, что ЕЦБ в прошлый четверг впервые за пять лет снизил ключевые ставки, Euribor практически не отреагировал на это решение, так как оно было скорее ожидаемым и уже было отражено в межбанковской ставке, которая медленно снижалась уже с марта этого года.