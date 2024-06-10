    Euribor снизился до годового минимума

    На заседании в прошлый четверг ЕЦБ понизил ставки, однако отказался давать дальнейшие прогнозы об их снижении.Фото: Zhang Fan/Scanpix

    Межбанковская европейская ставка Euribor, которая зависит от ключевых ставок Европейского центрального банка, снизилась до самого низкого уровня за год.

    Несмотря на то, что ЕЦБ в прошлый четверг впервые за пять лет снизил ключевые ставки, Euribor практически не отреагировал на это решение, так как оно было скорее ожидаемым и уже было отражено в межбанковской ставке, которая медленно снижалась уже с марта этого года.

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