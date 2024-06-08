Глава Банка Эстонии: ЕЦБ должен быть аккуратным со снижением ставок
Штаб-квартира ЕЦБ по Франкфурте.Фото: IMAGO/Scanpix
Мадис Мюллер, глава Банка Эстонии и член совета управляющих Европейского центробанка, считает, что регулятору нужно принимать решения достаточно осторожно и не слишком гнаться за снижением процентных ставок. Это мнение разделяют его коллеги из других стран.
«К сожалению, пока нельзя сказать, что проблемы, вызванные быстрым ростом цен, остались в прошлом. Майские данные о масштабах и деталях повышения цен, а также последний экономический прогноз Европейского центрального банка указывают на необходимость быть осторожными при планировании следующих возможных решений по процентной ставке», – пишет президент Банка Эстонии Мадис Мюллер в статье для Äripäev
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ЕЦБ 6 июня снизил ключевые процентные ставки
впервые с 2019 года. В том числе ставка по депозитам была сокращена на 25 базисных пунктов, до 3,75%.
Многие его коллеги из других центробанков разделяют эту точку зрения. Так, руководитель Банка Латвии Мартиньш Казакс, также входящий в совет управляющих ЕЦБ, написал в блоге, что «победа [в борьбе с инфляцией] еще не у нас в руках» и «дальнейшее снижение процентных ставок должно быть постепенным».
Их ирландский коллега Габриэль Махлуф сказал, что неясно, «насколько быстро мы будем продолжать [снижение ставок], если вообще будем», обращает внимание FT
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По словам главы Бундесбанка Йоахима Нагеля, решение о смягчении денежно-кредитной политики не было преждевременным, однако ЕЦБ не будет «действовать на автопилоте» в плане дальнейшего снижения ставок.
После этого решения несколько руководителей центробанков заявили Financial Times, что снижение ставок на заседании регулятора в июле выглядит маловероятным из-за ускорения инфляции и роста зарплат.
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