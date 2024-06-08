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8 июня 2024 в 8:53









Глава Банка Эстонии: ЕЦБ должен быть аккуратным со снижением ставок

Штаб-квартира ЕЦБ по Франкфурте. Фото: IMAGO/Scanpix

Мадис Мюллер, глава Банка Эстонии и член совета управляющих Европейского центробанка, считает, что регулятору нужно принимать решения достаточно осторожно и не слишком гнаться за снижением процентных ставок. Это мнение разделяют его коллеги из других стран.

«К сожалению, пока нельзя сказать, что проблемы, вызванные быстрым ростом цен, остались в прошлом. Майские данные о масштабах и деталях повышения цен, а также последний экономический прогноз Европейского центрального банка указывают на необходимость быть осторожными при планировании следующих возможных решений по процентной ставке», – пишет президент Банка Эстонии Мадис Мюллер в статье для Äripäev

ЕЦБ 6 июня снизил ключевые процентные ставки впервые с 2019 года. В том числе ставка по депозитам была сокращена на 25 базисных пунктов, до 3,75%.

Многие его коллеги из других центробанков разделяют эту точку зрения. Так, руководитель Банка Латвии Мартиньш Казакс, также входящий в совет управляющих ЕЦБ, написал в блоге, что «победа [в борьбе с инфляцией] еще не у нас в руках» и «дальнейшее снижение процентных ставок должно быть постепенным».

Их ирландский коллега Габриэль Махлуф сказал, что неясно, «насколько быстро мы будем продолжать [снижение ставок], если вообще будем», обращает внимание FT

По словам главы Бундесбанка Йоахима Нагеля, решение о смягчении денежно-кредитной политики не было преждевременным, однако ЕЦБ не будет «действовать на автопилоте» в плане дальнейшего снижения ставок.

После этого решения несколько руководителей центробанков заявили Financial Times, что снижение ставок на заседании регулятора в июле выглядит маловероятным из-за ускорения инфляции и роста зарплат.