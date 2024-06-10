Новости

dv.ee

10 июня 2024 в 9:39









Ансип: Каллас уедет в Брюссель, а у Эстонии появится новый премьер-министр

Андрус Ансип. Фото: Andras Kralla

Глава правительства Кая Каллас не откажется от поста в Еврокомиссии, к концу лета у Партии реформ будет новый лидер, а у Эстонии – новый премьер-министр, считает бывший премьер-министр и евродепутат Андрус Ансип, передает rus.err.ee

Через неделю состоится встреча глав правительств стран ЕС, на которой, по всей видимости, будут определены кандидаты на пост президента Еврокомиссии и другие важные должности. В последние дни говорилось о том, что высокий пост может получить Кая Каллас, однако Ансип считает, что крупные члены ЕС вряд ли уступят хорошую должность малому государству.

«Думаю, Кая Каллас не побрезгует ни одним из постов в Еврокомиссии. Я не согласен с теми, кто считает, что есть важные и менее важные должности. Это зависит и от того, насколько серьезно человек относится к своей работе. Нынешняя политика Эстонии для Партии реформ, безусловно, зашла в тупик, и на это обратил внимание и избиратель, – сказал Ансип. – Можно, конечно, сказать, что потеря популярности вызвана сокращениями, но сокращения не были сделаны, о них лишь говорили. И это косметическое сокращение: 175 млн и 183 млн евро. На самом деле это не сильно изменит ситуацию, сокращения впереди, и я не верю, что Кая Каллас и правительство, которым она руководит, смогут это сделать. Эстонии определенно нужно новое правительство».