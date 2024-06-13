    «Мы делаем недостаточно». Канцлер минобороны Кусти Сальм уходит в отставку

    Кусти Сальм.Фото: Andras Kralla

    Канцлер Министерства обороны Кусти Сальм подал в отставку. Он покинет пост в конце лета после трехлетнего срока, сообщило Министерство обороны.

    «Правительство Каи Каллас сделало национальную оборону своим явным приоритетом, и в результате расходы на национальную оборону увеличились. По моему мнению, нам нужны политические решения, которые окажут долгосрочное влияние на безопасность в ближайшем будущем, особенно инвестиции в размере 1,6 миллиарда евро для устранения критической нехватки боеприпасов», – заявил Сальм.
    В интервью Postimees он пояснил причину своего ухода тем, что Эстония недостаточно делает для укрепления своей обороноспособности.
    «Я пришел к убеждению – и, думаю, я говорю от имени всего руководства Министерства обороны – что в развитии обороны и противостоянии военной угрозе мы сегодня делаем недостаточно. В нынешней все более напряженной обстановке безопасности – это игра с огнем в отношении будущего Эстонии. На моей нынешней должности я связан по рукам и ногам, мне пришлось за последний год очень осторожно подбирать слова, сдерживать себя и не говорить о многих вещах, касающихся помощи Украине, развития обороны и общей работы с российской угрозой», – подчеркнул он.
    Сальм добавил, что работа канцлера заключается в выполнении политики, установленной правительством, и в текущей ситуации он не может «согласиться с этой скоростью развития»: «Я не хочу быть в ситуации, когда мне в будущем придется объяснять, почему мы не смогли сделать что-то важное и почему некоторые вещи остались несделанными, хотя у нас была возможность сделать это вовремя».

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