    Херем: расходы на оборону должны быть увеличены до 5% ВВП

    Глава Сил обороны Эстонии генерал Мартин Херем.Фото: Raul Mee

    В ближайшие два года расходы на оборону Эстонии должны быть увеличены до 5% от валового внутреннего продукта (ВВП), заявил глава Сил обороны Эстонии генерал Мартин Херем, передает rus.err.ee.

    «В последующие годы оборонный бюджет должен быть значительно больше, чем сейчас, а потом он снова будет немного меньше, потому что мы можем рассчитать, сколько уходит на закупки, а сколько на техническое обслуживание. Это не значит, что он должен составлять 5% в следующие 10 лет, 5% могут быть в течение следующих двух лет, а затем немного ниже», – сказал Херем и отметил, что речь идет не просто о запросе дополнительных денег, а «конкретной операционной потребности».
    Херем подчеркнул, что вопрос в том, сколько времени есть у Эстонии.
    «Когда Россия уйдет из Украины, то на подготовку потребуется несколько лет. Я думаю, что у нас может быть не более трех лет. Это не одна Эстония, мы вместе с нашими союзниками, но мы должны позаботиться о своей доле заранее. Это будет 1,5 миллиарда на боеприпасы. Это значит вести войну, в которой большинство целей уничтожаются не в контакте с нами, а дальше. И это тот фактор, где у украинцев сегодня проблема. Они могут уничтожать только тех врагов, с которыми находятся нос к носу», – сказал Херем.

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