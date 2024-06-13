    Рийгикогу одобрил введение автоналога, который начнет действовать в следующем году

    Автомобили перед Рийгикогу.Фото: Andras Kralla

    После полугода обсуждений в среду Рийгикогу принял закон об автоналоге, который вступит в силу в следующем году.

    В Эстонии насчитывается около полумиллиона владельцев автомобилей (как физических, так и юридических лиц), которые начнут платить автомобильный налог со следующего года. Налог увеличит стоимость эксплуатации как тяжелых автомобилей, так и транспорта с высоким уровнем выбросов. Налоговая шкала, основанная на возрасте транспортных средств, должна способствовать «использованию старых автомобилей до их полного износа».

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