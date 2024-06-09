    Маск может покинуть Tesla, если инвесторы не одобрят рекордную выплату в $56 млрд

    Маск надеется, что инвесторы не лишат его вознаграждения, которого он ждал шесть лет. AFP/Scanpix

    Нефтяной фонд Норвегии, или Государственный пенсионный фонд Норвегии, сообщил в субботу, что выступит против бонуса генерального директора Tesla Илона Маска в размере 56 млрд долларов. В то же время глава совета директоров Tesla сообщила, что без должной мотивации Маск может и вовсе покинуть компанию.

    Компенсационный пакет Илона Маска в размере 56 млрд долларов является рекордным – такая сумма еще не назначалась ни одному генеральному директору в США. Изначально пакет был утвержден в 2018 году, но в январе этого года суд отменил решение шестилетней давности, сочтя, что выплата такой крупной суммы Маску была бы несправедливой по отношению к акционерам, а инвесторы не были ознакомлены со всеми деталями пакета, пишет Bloomberg.

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