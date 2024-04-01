Глава биржевой редакции Äripäev: красный цвет угрожает поклонникам «великолепной семерки»

На фото так называемая «великолепная семерка» компаний: Amazon, Apple, Alphabet, Meta, Microsoft, Nvidia и Tesla. Фото: Zooma Press, Scanpix

Сейчас технологический сектор переживает подъем, но рано или поздно – история это не раз демонстрировала – владельцы акций «великолепной семерки будут» в своих портфелях все чаще видеть красный цвет.

Что же вообще говорят аналитики рынка, когда появится удачная возможности для покупки?

«Есть два мнения. Инвестор Мяртен Кресс недавно сказал в передаче “Час инвестора Тоомаса”, что март – хороший месяц для падения технологических акций. Но этого не случилось», – полагает глава биржевой редакции Äripäev Индрек Мяэ. Второе предположение – хороший момент для продажи появится перед началом отпусков. «То есть, теоретически май мог бы быть следующей возможностью», – размышляет Мяэ.

При этом необходимо учитывать и макротренды. Например, если вскоре будет снижена процентная ставка, то это будет встречено рынком позитивно: «Но ставки, как правило, понижают, когда это уже необходимо делать. То есть, когда что-то уже сломалось». А с учетом того, что рынок труда в США в порядке, и экономика продолжает расти, то возникает вопрос – а нужно ли ставки вообще понижать. Поэтому интересно, почему в США все время говорят о снижении. Не похоже, чтобы рынок страдал от нынешней ставки, которая выше 5%.

«В нынешнем виде “великолепная семерка” едва ли сохранится. На пике пузыря всегда возникают разные термины. Сейчас это великолепная семерка, раньше это были FAANG. И уже видно, что Apple или Tesla уже начинают откалываться от семерки», – говорил совладелец LHV Андрес Вийсеманн на прошлой неделе на передаче «Kuum tool».

«Семерка сейчас по сути представляет технологический сектор, – напоминает Индрек Мяэ. – Там нет, например, ни одного производителя лекарств. При этом общество в Европе и США стареет. Интеграция AI, возможно, позволит людям более комфортный образ жизни, что повлечет за собой новые заболевания. Поэтому я сам лично полагаю, что производители лекарств окажутся бок о бок с технологическим сектором. Думаю, когда бум вокруг ИИ закончится, то появится и место для производителей лекарств».