    Прокуратура требует приговорить Керт Кинго к двум годам лишения свободы условно

    Керт КингоФото: Liis Treimann

    Процесс над депутатом Рийгикогу из фракции EKRE Керт Кинго, обвиняемой прокуратурой в мошенничестве, подстрекательстве к подделке и использовании поддельных документов, вышел в Харьюском уездном суде на финишную прямую.

    Прокурор потребовал признать политика виновной по всем пунктам обвинения, приговорив к двум годам лишения свободы условно с двухлетним испытательным сроком, передает rus.err.ee.
    Вместе с Кинго перед судом предстал присяжный адвокат Мартин Траат, против которого выдвинуты обвинения в пособничестве мошенничеству и подделке документов. Для него прокуратура просит 9 месяцев лишения свободы условно.
    «Суд огласит свое решение 23 сентября», – сообщила порталу Rus.ERR пресс-секретарь Харьюского уездного суда Вийвика Сиплане.
    Керт Кинго обвиняется в мошенничестве, подстрекательстве к фальсификации документов, а также использовании поддельных документов. Согласно обвинительному заключению, Керт Кинго обращалась в Рийгикогу за оплатой консультаций адвокатского бюро, связанных с депутатской работой, которые не были оказаны.
    Кинго якобы попросила адвоката Мартина Траата фальсифицировать счета, чтобы они выглядели так, как будто услуга была оказана. На самом деле счета Траата были судебными расходами трех знакомых Керт Кинго – Маре Калда, Рейна Йыги и Харри Кинго.
    Прокуратура полагает, что в результате злоупотребления был причинен ущерб на сумму свыше 8 тысяч евро.

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