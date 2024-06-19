    Каллас о должности в Еврокомиссии: я настроена крайне скептически

    Премьер-министр Эстонии Кая Каллас. Фото: Liis Treimann

    Премьер-министр Кая Каллас сказала в среду, 19 июня, что крайне скептически относится к своим шансам стать верховным представителем Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности, передает rus.err.ee.

    Каллас добавила, что всегда была скептически настроена относительно получения должности верховного представителя по иностранным делам и политике безопасности, также отметив, что для Эстонии уже большая честь, что кандидатуру эстонца вообще рассматривают на этот пост.
    При этом она отметила, что за девять дней до принятия решений может произойти что угодно.
    С большой вероятностью 27 или 28 июня станет ясно, получит ли Кая Каллас должность верховного представителя Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности, так как состоится саммит, на котором будет принято решение о назначении на большинство высших должностей в ЕС.

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