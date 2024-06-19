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dv.ee

19 июня 2024 в 6:40









Михкельсон о возможном отъезде Каллас: Эстония не останется без премьер-министра

Член правления Партии реформ Марко Михкельсон Фото: Erik Prozes

На фоне все более вероятного отъезда премьер-министра Каи Каллас в Брюссель, где она может возглавить внешнеполитическую службу Евросоюза, Партии реформ приходится задумываться над поиском кандидатур на пост председателя партии и премьер-министра.

В правлении реформистов пока наотрез отказываются обсуждать возможные кандидатуры, но не исключают определенных изменений в политике правительства, пишет rus.err.ee.

«При новом премьер-министре или при определении нового кандидата на должность премьер-министра могут начаться не новые переговоры по коалиционному договору, а, возможно, будут пересмотрены какие-то пункты. Как мы знаем, и партнеры об этом говорят. Это возможно», – сказал член правления Партии реформ Марко Михкельсон.

Тем временем Партии реформ предстоит решить, как действовать дальше: срочно собрать съезд, чтобы в соответствии с уставом избрать председателя партии, который затем автоматически и станет главой правительства, или сначала утвердить кандидатуру будущего премьер-министра на заседании правления, после чего представить его на съезде в качестве кандидата на пост главы партии.

«Эстония не останется ни одного дня без премьер-министра, и я думаю, что те вызовы, которые у нас имеются, внутренние и внешние, очень серьезные. На мой взгляд, все члены нашего правления несут ответственность за принятие очень внятных, быстрых решений», – добавил Михкельсон.