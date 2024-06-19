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19 июня 2024 в 13:59









Россия и КНДР подписали договор о взаимной помощи в случае войны

Президент России Владимир Путин и руководитель КНДР Ким Чен Ын. Фото: GAVRIIL GRIGOROV, Scanpix

Президент России Владимир Путин и руководитель КНДР Ким Чен Ын подписали в Пхеньяне договор о дальнейшем углублении сотрудничества между двумя странами. В числе прочего документ предусматривает оказание взаимной помощи в случае агрессии против одного из участников, сообщил Путин по итогам переговоров с Ким Чен Ыном в среду, 19 июня, передает DW.

В этой связи российский президент обратил внимание на заявления США и других стран НАТО о поставках Украине высокоточных систем вооружений большой дальности, истребителей F-16 и другого аналогичного вооружения и техники для нанесения ударов по российской территории. «Это не только заявление, это уже происходит, и все это грубое нарушение взятых на себя западными странами ограничений в рамках различного рода международных обязательств», –подчеркнул Путин.

Запад опасается расширения военного сотрудничества РФ и КНДР

Подписанный в Пхеньяне договор о всеобъемлющем стратегическим партнерстве заменит основополагающие документы, подписанные СССР и РФ с Северной Кореей в 1961, 2000 и 2001 годах, и станет «фундаментальным документом, который ляжет в основу двусторонних отношений на длительную перспективу», – сообщили российские СМИ. Запад опасается, что он приведет к дальнейшему углублению военного сотрудничества России и КНДР на фоне войны РФ против Украины.

Фото: VLADIMIR SMIRNOV, Scanpix

По сведениям США, стороны еще в прошлом году договорились о поставках России северокорейских ракет и боеприпасов, предположительно, в обмен на передачу КНДР ключевых военных технологий. И Россия, и Северная Корея отрицают факт поставки северокорейских вооружений в РФ. Ожидается, что по результатам визита Путина в КНДР Северная Корея нарастит поставки боеприпасов в РФ.

Пхеньян решительно поддерживает войну России против Украины

Владимир Путин находится в Северной Корее с государственным визитом. Это его первая поездка в КНДР с 2000 года. Ким Чен Ын по случаю подписания договора о стратегическом партнерстве приветствовал начало «новой эры» в двусторонних отношениях и решительно поддержал политику России, включая войну РФ против Украины. «Северная Корея выражает российскому правительству полную поддержку и солидарность» на фоне войны в Украине, заявил он.

В ответ Путин поблагодарил Ким Чен Ына за систематическую и непоколебимую поддержку и пригласил его посетить Москву. Путин и Ким провели двухчасовую встречу «с глазу на глаз», хотя первоначально планировалось, что она продлится около часа.

Фото: GAVRIIL GRIGOROV, Scanpix

Обмен подарками

Лидеры двух стран обменялись друг с другом подарками. Путин преподнес Ким Чен Ыну новый автомобиль «Аурус», адмиральский кортик и сервиз, а тот подарил российскому президенту «несколько художественных произведений».

Помощник президента РФ Юрий Ушаков не стал уточнять, что именно было презентовано Путину, сказав лишь, что подарки «связаны с изображением нашего президента». «Там несколько вариантов изображений, все при этом достаточно художественные, включая бюсты», – рассказал он.