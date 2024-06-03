    FT: переговоры Китая и России о строительстве газопровода зашли в тупик

    Председатель правления и совета директоров ПАО «Газпром» Алексей Миллер.Фото: BRITTA PEDERSEN

    Попытки России заключить с Китаем сделку по строительству газопровода «Сила Сибири-2» зашли в тупик из-за разногласий в ценовой политике и количестве газа, которое Пекин намерен закупать у Москвы. Об этом в воскресенье, 2 июня, написала газета Financial Times со ссылкой на три собственных источника, знакомых с ходом переговоров, передает DW.

    По словам собеседников издания, Китай намерен платить за поставляемый через «Силу Сибири-2» газ цену, близкую к внутренним ценам на топливо в РФ, хотя они держатся на заданном уровне благодаря государственным субсидиям. Кроме того, Пекин хочет закупать лишь небольшую часть от того объема топлива, на поставку которого рассчитаны мощности газопровода.
    Разногласия в этом вопросе стали причиной того, что председатель правления и совета директоров ПАО «Газпром» Алексей Миллер не стал сопровождать президента РФ Владимира Путина в его поездке в Китай в мае 2024 года. Сделка по трубопроводу была одной из трех основных тем, которые Путин обсуждал с китайским лидером Си Цзиньпином в ходе их встречи, утверждают источники FT, – наряду с просьбами об усилении активности китайских банков в РФ и призывами к Пекину выразить пренебрежительное отношение к мирной конференции по Украине, которая пройдет в середине июня в Швейцарии.
    Отсутствие Миллера на столь серьезных переговорах было «весьма символичным», отметила в беседе с FT научный сотрудник Центра глобальной энергетической политики Колумбийского университета Татьяна Митрова. В то же время жесткая позиция Пекина в отношении «Силы Сибири-2» подчеркивает то, как полномасштабное вторжение России в Украину делает Путина все более зависимым от Пекина в плане экономической поддержки, пишет газета.
    «Сила Сибири» нужна Пекину не так сильно, как «Газпрому»
    Одобрение строительства газопровода в Китай могло бы изменить положение «Газпрома», у которого из-за практически прекратившегося экспорта газа в ЕС в 2023 году образовался рекордный убыток в 629 млрд рублей, пишет FT.
    Однако до достижения сделки по «Силе Сибири-2» еще далеко, и даже если трубопровод будет построен, «Газпром» сможет поставлять в Китай в совокупности около 98 млрд кубометров газа в год. До того, как «Газпром» замедлил, а потом полностью прекратил поставки газа в ЕС, российский концерн продавал европейским странам около 200 млрд кубометров газа в год.
    Ввиду отсутствия альтернативных маршрутов экспорта российского топлива «Газпрому», вероятно, придется принять условия Пекина, отметил в беседе с FT директор Берлинского центра Карнеги по изучению России и Евразии Александр Габуев. У Китая «есть возможность ждать, чтобы выжать лучшие условия», – заявил аналитик.
    Спрос Китая на импортный газ растет и к 2030 году может составить около 250 млрд кубометров, пишет газета. Однако у Китая есть достаточное количество действующих контрактов – в том числе с США, Узбекистаном и Мьянмой – чтобы обеспечить себя таким объемом поставок. При этом Россия уже сейчас продает Китаю газ дешевле, чем это делают другие поставщики – и более чем в два раза дешевле, чем продавала топливо ЕС.

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