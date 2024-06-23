Эксперт по недвижимости: сейчас у покупателей есть возможность торговаться
Хотя потребительская уверенность выросла, летняя погода и общий негативный фон сдерживают рост активности участников рынка.Фото: Raul Mee
Pindi Kinnisvara представила обзор рынка недвижимости за май: средняя цена сделок с квартирами снизилась на 3%, а количество сделок немного уменьшилось.
Партнер по продажам Pindi Kinnisvara Пеэп Сооман отметил, что, подобно маю, июнь обещает быть более спокойным месяцем. Если в апреле в городах, входящих в индекс Pindi, было заключено 1195 сделок с квартирами, то в мае их число составило 1154.
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