    Предложение растет, спрос переменчив: обзор рынка коммерческой недвижимости

    Помимо скидок, для привлечения клиентов предлагаются различные бонусы, такие как бесплатный тренажерный зал для сотрудников, бесплатное парковочное место, два месяца без арендной платы, фиксированные эксплуатационные расходы или фиксированная цена аренды на первые 6 месяцев.Фото: Janika Ritson

    Хотя предложение на рынке офисных зданий в настоящее время превышает спрос, многие предприятия не могут найти соответствующие их потребностям и бюджету площади. Новых офисных зданий много, но вот строительство новых складских площадей пока не успевает за возросшим спросом. Ситуацию на рынке коммерческой недвижимости проанализировали исполнительный директор Kinnisvara24 Урмас Уйбомяэ и партнер RE Kinnisvara Анди Плесковски.

    Урмас Уйбомяэ отметил, что в мае 2024 года на портале Kinnisvara24 предлагали в аренду 1269 офисных помещений. Средний размер такого помещения составлял 177 квадратных метров, а средняя арендная плата – 11,47 евро за квадратный метр. По сравнению с тем же периодом прошлого года размер и цена среднего офиса немного увеличились – средний размер предлагаемых офисных помещений год назад составлял 169 квадратных метров, а средняя цена – 11,14 евро за квадратный метр.

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