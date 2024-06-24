    Евросоюз утвердил 14-й пакет санкций против России

    Новый пакет санкций запрещает проводить операции с банками и криптосервисами в России и третьих странах, которые способствуют проведению транзакций, направленных на поддержку российского оборонно-промышленного комплекса.Фото: Shutterstock

    Совет Евросоюза утвердил новый, четырнадцатый, пакет санкций в отношении России из-за полномасштабного вторжения войск РФ в Украину.

    В сообщении Совета ЕС сказано, что вводимые ограничения «направлены на такие дорогостоящие секторы российской экономики, как энергетика, финансы и торговля, и еще больше затрудняют обход санкций ЕС», передает «Медуза».
    Санкции затрагивают 116 человек и компаний, «ответственных за действия, подрывающие или угрожающие территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины».
    Санкции коснулись российского сжиженного природного газа (СПГ). Ограничения вводятся на его транзит через европейские порты. ЕС продолжит закупать СПГ из России, но запретит его реэкспорт. Также Евросоюз запретит новые инвестиции, а также поставку товаров, технологий и услуг для завершения строящихся СПГ-проектов.
    Евросоюз запретил европейским СМИ, политическим партиям, фондам и неправительственным организациям получать финансирование от российского государства и его доверенных лиц.
    Также ЕС вводит ограничения в отношении «теневого» российского флота, под санкции попали 27 судов. Им запретили входить в европейские порты, компаниям ЕС запретили оказывать им услуги. Евросоюз впервые принял меры, направленные на конкретные суда, «способствующие ведению Россией войны против Украины», говорится в сообщении Совета ЕС.
    Новый пакет санкций запрещает проводить операции с банками и криптосервисами в России и третьих странах, которые способствуют проведению транзакций, направленных на поддержку российского оборонно-промышленного комплекса.
    Кроме того, Евросоюз обвинил 61 организацию в непосредственной поддержке военно-промышленного комплекса России в войне против Украины. В отношении компаний, которые расположены, в том числе в Турции, Китае и ОАЭ, ввели более жесткие экспортные ограничения в отношении товаров и технологий двойного назначения.
    Также ЕС запретил продавать, ввозить или передавать в Россию украинские культурные ценности, «если есть разумные основания подозревать, что эти товары были незаконно вывезены из Украины».

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