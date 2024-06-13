    Мосбиржа под санкциями. Валютный рынок России скатится в 90-е, считает эксперт

    Обменники подняли курсы после того, как Минфин США запретил торги долларами, Москва, 13 июня.Фото: AP/Scanpix, Александр Земляниченко

    После того как Минфин США внес в санкционный список Московскую биржу и еще ряд структур, обеспечивающих ее работу, в России прекратились биржевые торги долларами, а также евро. Это не означает, что торговать евро перестанут, но курс станет менее прозрачным, более волатильным, а система менее удобной. В обменники уже выстроились очереди, брокерские счета заблокированы.

    Вечером 12 июня, в День России, подразделение Минфина США, отвечающее за правоприменение санкций, OFAC (Office of Foreign Assets Control), внесло в санкционный список порядка 300 граждан и компаний как в России, так и за ее пределами – в Азии, на Ближнем Востоке, в Европе, в Африке, Центральной Азии и в Карибском бассейне, услуги которых позволяют России обходить санкции. Помимо россиян, там оказались граждане Китая и компании из Турции и Беларуси.

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