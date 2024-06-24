Туристическая компания: спрос на поездки на Иванов день превысил предложение

Туристическая компания Join UP! Baltic сообщила о значительном росте спроса на «горячие путевки» на Иванов день. По данным компании, популярные направления, такие как Турция, Греция и Черногория, на период праздников были забронированы полностью , передает Postimees.
Летние поездки в Египет также остаются очень востребованными и полностью распроданы на период Иванова дня, отметили в Join UP! Baltic.
Хотите всегда быть в курсе, что пишут ДВ на эту тему? Используйте Мой ДВ, выбирайте ключевые слова и получайте персональные оповещения!