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dv.ee

24 июня 2024 в 10:32









Туристическая компания: спрос на поездки на Иванов день превысил предложение

Таллиннский аэропорт. Фото иллюстративное. Фото: Liis Treimann

Туристическая компания Join UP! Baltic сообщила о значительном росте спроса на «горячие путевки» на Иванов день. По данным компании, популярные направления, такие как Турция, Греция и Черногория, на период праздников были забронированы полностью , передает Postimees.

Летние поездки в Египет также остаются очень востребованными и полностью распроданы на период Иванова дня, отметили в Join UP! Baltic.