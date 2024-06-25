    Президент Карис не провозгласил закон об автоналоге

    Президент Эстонии Алар Карис.Фото: Liis Treimann

    Президент Эстонии Алар Карис во вторник не стал провозглашать принятый Рийгикогу 12 июня Закон о налоге на автотранспортные средства.

    По мнению президента, данный закон не соответствует Конституции, поскольку его положения нарушают принцип равного обращения, пишет rus.err.ee.
    «Согласно закону, не облагается транспортным налогом принадлежащий физическому лицу автомобиль, специально переоборудованный или приспособленный для перевозки или для использования людьми с ограниченными возможностями. Плата за регистрацию такого транспортного средства также не взимается. Но эти освобождения не распространяются на людей с такими нарушениями опорно-двигательного аппарата, что им не требуется переоборудование или адаптация транспортного средства», – обосновал глава государства свое решение наложить вето на закон об автоналоге.
    По словам президента, непонятно, почему не необходимость людей с ограниченными возможностями использовать транспортное средство определяет освобождение от налога, а то, необходимо ли транспортное средство переделывать или адаптировать. Глава государства также не согласен с обоснованиями членов правительства, что хотя освобождение от налога распространяется только на переоборудованные и адаптированные автомобили, правительство планирует в общем повысить ставки пособий для людей с ограниченными возможностями.

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