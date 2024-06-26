    Послы ЕС согласовали новые санкции против Беларуси

    Глава Беларуси Александр Лукашенко. Фото: Mikhail Metzel

    Послы стран Европейского Союза согласовали в Брюсселе в среду, 26 июня, новые санкции против режима Лукашенко в Беларуси. Вопрос был срочно вынесен на повестку дня, поскольку это заседание постпредов под руководством председательствующей в Совете ЕС Бельгии – последнее. С 1 июля Евросоюз по ротации возглавит Венгрия.

    «За последние месяцы стало очевидно, что основной обход санкций (против России. - Ред.) происходит через Беларусь, – указал корреспондентке DW дипломатический источник в Брюсселе. – Когда мы вели переговоры по 14-му пакету, мы сосредоточились только на России, но остается лазейка, которую необходимо закрыть».
    По его словам, в последние дни Еврокомиссия разрабатывала пакет санкций в отношении Беларуси, чтобы привести его в соответствие с ограничительными мерами, принятыми против России. «Мы понимаем, что это очень короткий срок, ведь обычно на это требуется несколько недель, – подчеркнул собеседник DW. – Но по понятным причинам подавляющее большинство государств-членов сочли, что мы должны попробовать успеть до 30 июня».
    Введение новых санкций в отношении Беларуси активно продвигает Бельгия. Штрафные меры, принятые на уровне послов, могут утвердить уже 27-28 июня на саммите ЕС в Брюсселе.
    В отношении РФ действуют 14 пакетов санкций Евросоюза. Последний из них был принят 24 июня.

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