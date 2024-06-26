Производитель фанеры достиг рекордного оборота

Оборот фанерного завода UPM-Kymmene Otepää в прошлом году был самым высоким за последнее десятилетие.Фото: UPM-Kymmene
UPM-Kymmene Otepää, принадлежащая финскому лесопромышленному концерну UPM, в прошлом году увеличила оборот на треть и почти повторила рекордную прибыль.
Оборот производителя фанеры в прошлом году достиг рекордных 87 миллионов евро, а операционная прибыль составила 11,1 миллиона евро, что лишь немного меньше рекордной прибыли 2021 года — 11,4 миллиона евро, передают Tööstusuudised.ee. Владельцы компании получили дивиденды в размере 6,5 миллиона евро.
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