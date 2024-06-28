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dv.ee

28 июня 2024 в 6:46









Каллас: новый председатель Партии реформ может быть избран 14 июля

Кая Каллас. Фото: Liis Treimann

Премьер-министр Кая Каллас, которую утвердили кандидатом на пост верховного представителя ЕС по иностранным делам, хочет, чтобы следующий лидер Партии реформ был избран на общем собрании политической силы, передает rus.err.ee

«Я предложила провести в пятницу внеочередное заседание правления Партии реформ, чтобы созвать общее собрание для избрания нового лидера партии. Как только новый председатель будет избран, он также сможет создать новую коалицию, и тогда я уйду с поста премьер-министра», – заявила действующий премьер-министр и председатель Партии реформ.

По ее словам, общий съезд партии мог бы состояться 14 июля.

Каллас не пожелала говорить о том, кого бы она хотела видеть своим преемником: «Сначала члены партии выберут нового председателя, а затем он станет премьер-министром. Мои предпочтения здесь не имеют никакого значения».

До сих пор в СМИ упоминались Ханно Певкур и Кристен Михал как возможные новые лидеры Партии реформ.