«Ситуация критическая». Работа коалиции над госбюджетом застопорилась
Министр иностранных дел Маргус Цахкна.Фото: Liis Treimann
Из-за возможного назначения Каи Каллас на пост главы евродипломатии правительство оказалось неспособным принимать важные решения.
Вопрос о том, может ли Кая Каллас стать Верховным представителем ЕС по иностранным делам, будет решаться главами государств-членов ЕС сегодня и завтра. Окончательная ясность, однако, появится только во второй половине июля, когда депутаты Европарламента будут голосовать на выборах президента Европейской комиссии. Как это отразится на составлении бюджета Эстонии на следующий год?
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