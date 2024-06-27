«Ситуация критическая». Работа коалиции над госбюджетом застопорилась

Эстонские инвесторы: акции Nvidia упали с пика, но торопиться покупать не стоит

Коррекция цены акций Nvidia, упавшей с пика, была вызвана тем, что сотрудники производителя чипов зафиксировали часть прибыли после мега-ралли, считают эстонские инвесторы. По мнению Нелли Янсон и Яака Роосааре, выгодные сделки еще впереди.

Коррекция цены акций Nvidia, упавшей с пика, была вызвана тем, что сотрудники производителя чипов зафиксировали часть прибыли после мега-ралли, считают эстонские инвесторы. По мнению Нелли Янсон и Яака Роосааре, выгодные сделки еще впереди.