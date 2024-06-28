    Кае Каллас дали в Европе зеленый свет

    Кая Каллас, видимо, недолго останется премьер-министром Эстонии.Фото: Liis Treimann

    Европейские лидеры выдвинули кандидатуру премьер-министра Эстонии Каи Каллас на пост верховного представителя по делам ЕС, сообщает пресс-служба правительства.

    27 июня Кая Каллас приняла участие в европейском саммите в Брюсселе, где основными темами были ситуация в Украине, политика ЕС в области обороны и безопасности и дебаты по Ближнему Востоку, стратегическая программа действий союза на ближайшие пять лет и выдвижение кандидатов на высшие должности ЕС.
    «Назначение кандидатом на пост верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности – это большое доверие и честь как для меня, так и для Эстонии. Решение моих коллег выдвинуть мою кандидатуру символично в то время, когда мы отмечаем 20-летие членства нашей страны в ЕС", - сказала премьер-министр.
    Каллас добавила, что внешняя политика Евросоюза стала значительно сильнее с момента начала полномасштабной войны в Украине. «Я хочу работать, чтобы сделать нас еще сильнее. Основой всего является единство, и для этого европейские институты и государства-члены ЕС должны работать вместе, находить способы укрепления сплоченности", - сказала она. «В Европе идет война, и это важнейшая проблема для внешней политики ЕС. Нашего внимания также требует растущая нестабильность как в глобальном масштабе, так и по соседству с Европейским Союзом».
    Премьер-министр отметила, что следующим шагом для кандидата станут слушания в Европарламенте с целью заручиться поддержкой депутатов.
    Премьер-министр также встретилась в четверг в Брюсселе с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом и президентом Украины Владимиром Зеленским, с которым она подписала соглашение о сотрудничестве в области безопасности и долгосрочной поддержке между Эстонией и Украиной.
    "Я предложила провести в пятницу внеочередное заседание правления Партии реформ, чтобы созвать общее собрание для избрания нового лидера партии. Как только новый председатель будет избран, он также сможет создать новую коалицию, и тогда я уйду с поста премьер-министра", - цитирует Rus.ERR действующего премьер-министра и председателя Партии реформ.
    Каллас не пожелала говорить о том, кого бы она хотела видеть своим преемником.

    Не все формальности пройдены

    Далее по кандидатуре Урсулы фон дер Ляйен проголосует Европейский парламент, и это произойдет в июле, вероятно, 18 июля, сообщает зарубежная пресса. У центристской коалиции фон дер Ляйен около 400 депутатов из 720 мест в парламенте, однако можно ожидать потери около 10% голосов, предупреждает Politico.
    В прошлый раз фон дер Ляйен выиграла всего 9 голосами.
    Если фон дер Ляйен проиграет это голосование, то Европейский совет начнет искать нового кандидата на пост президента.
    Если Урсула фон дер Ляйен станет президентом Европейской комиссии, она начнет запрашивать у стран-членов кандидатов, которые могли бы стать комиссарами, и они должны будут пройти перекрестный опрос в Европейском парламенте. В конечном итоге парламент будет голосовать за утверждение всего состава коллегии Европейской комиссии, в том числе Каи Каллас.
    Наиболее громко против назначения трех кандидатов выступала премьер-министр Италии Джорджа Мелони, чья родная партия входит в правопопулистскую фракцию консерваторов и реформистов (ECR) в Европейском парламенте. Поскольку на последних выборах ECR получила немного больше голосов, а либералы, к которым принадлежит Каллас, потеряли, она хотела бы большего права голоса при назначении высших руководителей.
    Мелони воздержалась от голосования за фон дер Ляйен и проголосовала против кандидатур Каллас и Кошты. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан проголосовал против фон дер Ляйен.
    В Эстонии переход премьер-министра в Брюссель означает создание нового правительства и выбор нового лидера для Партии реформ.

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