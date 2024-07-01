    Оборот Alexela достиг 618 млн евро

    Член правления и один из владельцев Alexela Марти Хяэль.Фото: Raul Mee

    Оборот топливной и электроэнергетической компании Alexela в прошлом году составил 618 млн евро, а чистая прибыль упала на 40% в годовом сравнении до 8,7 млн евро.

    Руководители компании оценили прошлый год как успешный. Член правления Марти Хяэль отметил, что, по их оценкам, рыночная доля компании на рынке жидкого и газообразного топлива, а также на рынке электроэнергии составляет 20%. Тот факт, что оборот остался на уровне прошлого года, является признаком стабильного роста, поскольку цены значительно снизились, отметили в компании.

    Хотите всегда быть в курсе, что пишут ДВ на эту тему? Используйте Мой ДВ, выбирайте ключевые слова и получайте персональные оповещения!

  • Самое читаемое
Статьи по теме
Анализ: страны Балтии быстро восстанавливаются, Эстония тормозит
Оборот Alexela достиг 618 млн евро
Вкус биржи: аптечки дышат на ладан, а производитель машинок обанкротился
Эпицентр
Рынок частных школ: поддельные отзывы и судимый глава колхоза в качестве нового руководителя
На рынке частных школ действуют интересные персонажи, послужной список которых весьма разнообразен: от мелких махинаций и обанкротившегося бывшего колхоза до судимости и громкого дела о контрабанде.
На рынке частных школ действуют интересные персонажи, послужной список которых весьма разнообразен: от мелких махинаций и обанкротившегося бывшего колхоза до судимости и громкого дела о контрабанде.
Все большие материалы
Инвестор
Крупный инвестор Hepsor продал часть акций существенно ниже рыночной цены
Инвестор Hepsor Лаури Мейдла выставил на продажу 24% своих акций Hepsor по цене значительно ниже рыночной. По словам инвестора, это была очень сложная сделка.
Инвестор Hepsor Лаури Мейдла выставил на продажу 24% своих акций Hepsor по цене значительно ниже рыночной. По словам инвестора, это была очень сложная сделка.
Все новости для инвесторов
Конференции и обучение
Конференции и обучение
Подсказка
Все полезные статьи
Деловые в эфире
Вкус биржи: аптечки дышат на ладан, а производитель машинок обанкротился
В конце прошлой недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждали не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.
В конце прошлой недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждали не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.
Все подкасты ДВ
Mнения
Хорошо бы новый премьер занялся скучными вещами
Все мнения
Интервью
Игорь Крупенский о лагере по энергетике: сейчас фирмы сами обращаются к нам
При Taltech вот-вот начнет работу детский лагерь по энергетике Enerhack. ДВ пообщались с преподавателем и организатором Игорем Крупенским, благодаря энергии которого этот лагерь развивается.
При Taltech вот-вот начнет работу детский лагерь по энергетике Enerhack. ДВ пообщались с преподавателем и организатором Игорем Крупенским, благодаря энергии которого этот лагерь развивается.
Все Интервью
Контент-маркетинг
Весь контент-маркетин
Новости
Все статьи
Стартапы в Эстонии
Смотреть спецпроект