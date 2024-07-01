Оборот Alexela достиг 618 млн евро
Член правления и один из владельцев Alexela Марти Хяэль.Фото: Raul Mee
Оборот топливной и электроэнергетической компании Alexela в прошлом году составил 618 млн евро, а чистая прибыль упала на 40% в годовом сравнении до 8,7 млн евро.
Руководители компании оценили прошлый год как успешный. Член правления Марти Хяэль отметил, что, по их оценкам, рыночная доля компании на рынке жидкого и газообразного топлива, а также на рынке электроэнергии составляет 20%. Тот факт, что оборот остался на уровне прошлого года, является признаком стабильного роста, поскольку цены значительно снизились, отметили в компании.
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