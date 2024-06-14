    Материнская компания Alexela покупает латвийского продавца СПГ, принадлежавшего российскому миллиардеру

    Автоматическая заправочная станция Alexela LPG на улице Вессе в Таллине.Фото: Madis Veltman, Postimees/Scanpix

    AVH Grupp, принадлежащая Хейти и Марти Хяэлям, покупает латвийского продавца сжиженного газа SIA Latvijas propāna gāze, чей объем продаж в прошлом году достиг 130 миллионов евро.

    Генеральный директор материнской компании Alexela, AVH Grupp, Ханс Пайома пояснил, что важной целью сделки является создание нового канала поставки, который заменит СПГ российского происхождения через морской терминал компании в Риге.

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