    Правые популисты выиграли первый тур выборов во Франции

    Марин Ле Пен выходит из одного из избирательных участков на парламентских выборах во Франции 30 июля.Фото: Thibault Camus

    «Национальное объединение» Марин Ле Пен уверенно победило в первом туре парламентских выборов во Франции. Согласно официальным результатам, правые популисты набрали 33 процента голосов, передает DW.

    В первом туре парламентских выборов во Франции, прошедшем в воскресенье, 30 июня, победу одержали правые популисты из «Национального объединения» (RN) Марин Ле Пен. Согласно официальным результатам подсчета голосов, эта партия вместе с союзниками набрала 33 процентов голосов.
    За избирательный альянс левых и «зеленых» «Новый народный фронт» отдали голоса 28 процентов, а за правительственный лагерь президента Эмманюэля Макрона – 20 процентов избирателей, принявших участие в голосовании.
    По прогнозам трех разных социологических компаний, по результатам второго тура выборов, намеченного на 7 июля, правые популисты могут получить относительное или даже абсолютное большинство в Национальном собрании.
    Распределение 577 мест в парламенте будет зависеть от того, снимут ли многие кандидаты свои кандидатуры во втором туре голосования, например, чтобы не допустить победы кандидата от RN.
    Явка избирателей в первом туре превысила 60 процентов, что стало самым высоким показателем за последние десятилетия.

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