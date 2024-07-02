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Кристьян Прууль

2 июля 2024 в 8:21









В июне инфляция снизилась

Цены на продукты питания снова растут. Фото: Liis Treimann

В июне цены выросли на 2,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В мае инфляция составляла 3,1%.

По сравнению с маем гармонизированный индекс потребительских цен в Эстонии в июне вырос менее чем на полпроцента.