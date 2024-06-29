Рост инфляции в США в мае был самым медленным за три года
Председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл заявил 12 июня, что для снижения процентных ставок необходимо дальнейшее снижение роста инфляции.Фото: Getty Images/AFP/Scanpix
Рост инфляции в США в мае был самым медленным за последние три года, сообщает Yahoo Finance.
Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление в США (PCE), в который не включаются расходы на пищу и энергоресурсы, и который Федеральная резервная система внимательно отслеживает, в мае вырос на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем. Это соответствует прогнозам Wall Street и меньше, чем рост на 0,3% в апреле.
Хотите всегда быть в курсе, что пишут ДВ на эту тему? Используйте Мой ДВ, выбирайте ключевые слова и получайте персональные оповещения!