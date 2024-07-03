Новости

dv.ee

3 июля 2024 в 9:31









Обзор рынка недвижимости: инвесторы исчезли, активность скудная

Таллинн. Иллюстративное фото. Фото: Shutterstock

В июне в Таллинне было совершено 573 сделки с квартирами. Таким образом, активность находится на уровне выхода из большого кризиса около десяти лет назад, сказал Мартин Вахтер, руководитель 1Partner Kinnisvara, комментируя последние статистические данные.

«Рынок все еще настолько неактивен, что ничего интересного о нем рассказать не получится. Иногда эстонский климат описывают как “двенадцать месяцев стабильно плохой погоды для лыжной прогулки”, и нынешний климат на рынке недвижимости уже некоторое время остается примерно таким же», – сказал Вахтер, отметив, что в прошлом году на рынок оказывало влияние хотя бы окончательное завершение обязательственно-правовых договоров, заключенных еще в хорошие времена.

«При этом рынок относительно стабилен. Конечно, хотелось бы, чтобы эта стабильность была на уровне в полтора раза более высокой активности, но сегодня ситуация именно такая, какая есть – рынок обнажен», – подытожил эксперт.

В июне в Таллинне было продано 573 квартиры, что на десять процентов меньше, чем в мае. «Работающий на малых оборотах рынок недвижимости характерен для летних месяцев, но этому обычно предшествуют очень активные март, апрель и май, однако нынешней весной только май был сравнительно более активным», – сказал руководитель 1Partner, добавив, что, прежде всего, с рынка полностью исчезли инвесторы, вкладывающие в недвижимость, предназначенную для аренды.

В июне средняя цена квадратного метра таллиннских квартир составила 2982 евро, то есть, снизилась почти на 2% по сравнению с маем, а медианная цена упала по сравнению с предыдущим месяцем на 2,8% до 2806 евро. Самая дорогая квартира была продана в столице за 680 тысяч евро. «Цены останутся на нынешнем уровне, но спрос, накопившийся из-за несовершенных в последние два-три года покупок жилья, осенью начнет тихонько подталкивать цены вверх», – считает Вахтер.

В прошлом месяце в Таллинне было заключено 742 сделки купли-продажи, то есть, примерно на 13% меньше, чем в мае. При этом июне 2023 года в Таллинне была заключена 851 сделка с недвижимостью.

Общая сумма заключенных в июне сделок с таллиннской недвижимостью составила 138 млн евро. Это почти на 5% меньше в месячном сравнении и примерно на четверть меньше в годовом.

В июне нынешнего года в Таллинне под жилую застройку было продано 20 земельных участков с постройками, что на 5 меньше, чем в мае. Самый дорогой земельный участок с постройками, предназначенный под жилую застройку, был продан в июне за 4 567 727 евро.