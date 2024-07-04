    Коалиция обсуждала снижение не облагаемого подоходным налогом минимума

    Премьер-министр Эстонии Кая Каллас. Фото: Andras Kralla

    Премьер-министр Кая Каллас (Партия реформ) сказала на состоявшейся в четверг пресс-конференции правительства, что Партия реформ ранее выдвигала идею снижения не облагаемого подоходным налогом минимума с целью увеличения государственных доходов, но она не получила поддержки со стороны партнеров правительства, поскольку они считают, что это больнее всего ударит по людям с низкими доходами.

    «У нас и раньше были споры. Да, наша партия тоже выступала с идеей снижения не облагаемого подоходным налогом минимума, но она не получила поддержки по той причине, что это сильнее всего ударит по тем, кто зарабатывает меньше», – сказала Каллас, передает rus.err.ee.
    Министр иностранных дел Маргус Цахкна («Ээсти 200») заявил, что правительство еще не занималось этим вопросом: «Мы не вдавались в детали. Переговоры скоро начнутся, но ясно одно – что касается налоговой среды, то цель состоит в том, что если мы достигнем соглашения, то дадим очень четкую перспективу, что будет происходить во время формирующейся коалиции и до 2027 года».
    «Когда мы обсуждали отмену "налогового горба", то это было частью этого. Один вопрос заключался в повышении минимальной заработной платы, другой – в повышении не облагаемого налогом минимума. Это предложение потребует от нас возвращения к "налоговому горбу"», – добавил министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс (Социал-демократическая партия).
    Он отметил, что отмена не облагаемого подоходным налогом минимума возможна только для самой богатой части населения, которые зарабатывают 4000-5000 евро.

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