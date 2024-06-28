    Предприниматели с нетерпением ожидают смены правительства

    Юри Кяо надеется, что помимо нового премьер-министра будет избран и новый министр финансов. На снимке премьер-министр Кая Каллас и министр финансов Март Вырклаэв.Фото: Andras Kralla

    Кая Каллас вскоре уедет на работу в Брюссель, что для Эстонии означает новое правительство. «Предприниматели с нетерпением ждут смены правительства», – подчеркнул предприниматель Юри Кяо, пояснив, что нынешнее правительство не занимается экономическими вопросами.

    «Возможно, новому премьер-министру будут нравиться экономические дела, и понимания в этой области у него также будет больше», – сказал Кяо.
    Он надеется, что коалиционное соглашение изменится и вместе с премьер-министром будет заменена часть министров. Таким образом он намекнул на министра финансов Марта Вырклаэва: «Разбирающиеся в экономике люди определенно ожидают нового министра финансов, который будет иметь более широкое представление об экономике страны».
    По словам Кяо, правительству необходимо понимать, какие проблемы существуют в экономике, и думать о том, как быстрее запустить экономику. Сегодня диалога с правительством по этому вопросу нет», – сказал предприниматель, добавив, что люди откладывают свои расходы и инвестиции.

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