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5 июля 2024 в 11:10









Михал: мы не планируем снижать не облагаемый подоходным налогом минимум

Кандидат в премьер-министры Эстонии Кристен Михал. Фото: Andras Kralla

Кандидат в премьер-министры Кристен Михал заявил, что Партия реформ на начинающихся на следующей неделе коалиционных переговорах не станет выступать с предложением о снижении или отмене не облагаемого подоходным налогом минимум.

«Делегация Партия реформ на переговорах не делала такого предложения. Консультации начнутся на следующей неделе, мы начнем обсуждать финансовые вопросы», – сказал Михал, слова которого в пятницу, 5 июля, приводит новостной портал ERR.ee.

Накануне действующая глава правительства, лидер Партии реформ Кая Каллас заявила, что реформисты ранее выступали с идеей снижения не облагаемого подоходным налогом минимума, но она не получила поддержки со стороны партнеров по коалиции.

С 1 января 2023 года общая ставка не облагаемого налогом дохода составляет 7848 евро за год и 654 евро за месяц.

«У нас и раньше были споры. Да, наша партия тоже выступала с идеей снижения не облагаемого подоходным налогом минимума, но она не получила поддержки по той причине, что это сильнее всего ударит по тем, кто зарабатывает меньше», – сказала Каллас.