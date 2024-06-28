Делов-то: Кая выходит на новую высоту, Байден провалился с треском на радость Трампу, что изменится с приходом Михала

Фото: Алена Ценно

В свежем подкасте «Делов-то!» журналисты ДВ обсуждают, какие последствия будут от назначения Каи Каллас на пост главы внешнеполитической службы ЕС, как прошли дебаты между Трампом и Байденом (спойлер: демократы в шоке), и что изменится с назначением Кристена Михала на пост премьер-министра.

Кая Каллас назначена на пост главы внешнеполитической службы ЕС. Что это изменит для Европейского Союза? Насколько заслуженно это назначение? Что изменится во внешней политике ЕС? Что изменится в политике Эстонии?

Ночью прошли дебаты между Трампом и Байденом. Почему демократы в шоке и не знают что делать? Что теперь будет? Есть ли кандидат на экстренную замену Байдена? Как случившееся повлияет на расклады на выборах?

Что изменится после того как Кристен Михал возглавит правительство? Что вообще обычно происходит, когда в Эстонии меняются правительство и премьер? Как нам стоит относиться с Сильвергейту?

Об этом и другом в свежем выпуске подкаста «Делов-то!» .