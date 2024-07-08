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8 июля 2024 в 9:49









Нотариусы: сделок с недвижимостью становится меньше

Свежая статистика по рынку недвижимости зафиксировала продолжение сокращения количества сделок. Фото: Unsplash, Джей Хейч

Статистика Нотариальной палаты демонстрирует, что в первом полугодии количество сделок с недвижимостью было на 5% меньше. Самое большое сокращение на Хийумаа.

В первом полугодии в Эстонии состоялось 31 320 сделок с недвижимостью, сообщила Нотариальная палата. Это на 5% меньше, чем в тот же период 2023 года.

Заметнее всего количество сделок сократилось на Хийумаа (35%), в Пылвамаа (19%) и Валгамаа (16%). Число сделок с недвижимостью снизилось на 13% в Йыгевамаа, на 11% в Рапламаа, на 10% в Тартумаа, на 7% в Ляэне-Вирумаа, на 5% в Харьюмаа и Пярнумаа, на 4% в Вырумаа и на 3% в Ляэнемаа и Вильяндимаа.

Оживленнее, чем год назад, рынок недвижимости оказался в трех уездах – в Ярвамаа, здесь количество сделок больше на 9%, в Ида-Вирумаа (на 5%) и на Сааремаа (на 3%).

Несмотря на то, что в начале июня Европейский центробанк снизил учетную ставку на 0,25 процентных пункта, ставки остаются высокими. Надежды на быстрое снижение – и тем более на достижение уровня позапрошлого лета – конечно, нет, и это также негативно влияет на настроения на рынке недвижимости. Прийду Пярн заместитель председателя Нотариальной палаты

Тем не менее, отмечает заместитель председателя Нотариальной палаты Прийду Пярн, сокращение количества сделок с недвижимостью замедлилось.

С начала апреля Банк Эстонии смягчил условия оценки кредитоспособности, в результате чего максимально возможная сумма кредита для заемщиков увеличилась. «Но особого влияния этого шага на активность рынка недвижимости пока не заметно», – констатирует Пярн.

Объем всех официальных действий и услуг нотариусов в годовом сравнении остался практически на прежнем уровне, снизившись примерно на 0,5%. Если в первом полугодии прошлого года нотариусы совершили 166 073 официальных действия, то в этом году их было 165 177. Однако количество удаленных заверений или сделок посредством видеомоста по сравнению с прошлым годом увеличилось, и всего в первом полугодии этого года имело место 25 360 удаленных заверений – на 13% больше, чем за аналогичный период прошлого года.