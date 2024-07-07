Биржа

Ану Лилль

7 июля 2024 в 11:42









«Инвестор joomas» рекомендует покупать недвижимость: сейчас отличное время, и будет только лучше

Фото: Simo Sepp

Инвестор в недвижимость Марти Теллас, известный как основатель юмористического проекта «Инвестор joomas», посетил Инвестиционный Фестиваль уже в девятый раз. Там он рассказал о своем портфеле недвижимости и поделился советами с начинающими инвесторами.

По словам Телласа, он не верит в легкие деньги и принимает активное участие в выборе объектов для инвестиций.