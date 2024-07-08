    Комиссия Рийгикогу поддержала президента: законопроект об автоналоге необходимо изменить

    По мнению президента Алара Кариса, законопроект об автоналоге нарушает принцип равного обращения.Фото: Shutterstock

    Сегодня конституционная комиссия и финансовая комиссия Рийгикогу решили внести пленарному заседанию предложение не принимать в неизмененном виде не провозглашенный президентом Закон о налоге на моторные транспортные средства.

    По словам председателя конституционной комиссии Хендрика Йоханнеса Терраса, комиссия пришла к выводу, что закон нельзя принимать в неизмененном виде: «Президент выступил с позицией, согласно которой положения закона не соответствуют принципу равного обращения. Мы считаем его мнение обоснованным и находим, что закон необходимо изменить».

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