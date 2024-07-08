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dv.ee

8 июля 2024 в 11:12









Сдача жилья на время летних мероприятий: что следует учитывать

Тарту. Фото иллюстративное. Фото: Shutterstock

Крупные летние мероприятия привлекают множество людей и дают владельцу недвижимости возможность подзаработать, сдавая жилье в аренду. Руководитель направления жилищного кредитования Coop Pank Карин Осипова объяснила, на что следует обратить внимание, если сдаваемое в аренду жилье приобретено в кредит, и как обеспечить беспроблемный дополнительный доход.

Предоставление жилья через посреднические платформы стало активной формой предпринимательства, и часть инвестирующих в недвижимость сосредотачивается именно на предоставлении услуг краткосрочной аренды. Лето также открывает возможности тем, кто не занимается сдачей в аренду на ежедневной основе, но хочет подзаработать во время проведения крупных концертов, фестивалей или спортивных мероприятий.

Потребность в арендном жилье особенно ощущается в небольших городах и населенных пунктах, где раз в год проводится крупное мероприятие, которое просто не может быть покрыто обычным рынком услуг размещения. Скажем, шоу американских автомобилей в Хаапсалу, музыкальный фестиваль в Пярну, концерт Стинга в Тарту или Rally Estonia в Южной Эстонии могут создать гораздо более высокий спрос на жилье, чем обычно, что также увеличивает стоимость размещения.

Если недвижимость приобреталась не специально для сдачи в аренду, а для собственного проживания, есть несколько нюансов, на которые следует обратить внимание.

Нужно ли сообщать банку о сдаче жилья в аренду?

Если жилье приобретено в кредит, для сдачи в аренду обычно требуется согласие держателя ипотеки, то есть банка. Для этого необходимо подать в банк заявление, где вы сообщаете о плане сдачи жилья в аренду. Прежде чем предоставить ответ, банк может запросить дополнительную информацию о ваших намерениях. Получение согласия необходимо, поскольку в этом случае жилье является залогом по кредиту, который нужно поддерживать в хорошем состоянии и ответственность за который несет собственник жилья.

Следует учитывать, что в некоторых случаях, если банк увидит большие риски, он может потребовать изменить условия кредитного договора. Например, может увеличиться процентная ставка или возникнуть обязанность предоставить дополнительный залог. Банк также может налагать штрафы за сдачу в аренду без согласия, поэтому с точки зрения владельца жилья важно, чтобы банк знал о таких планах.

Также следует просмотреть свой полис жилищного страхования, чтобы понять, влияет ли каким-либо образом сдача в аренду на страховку. Обычное страхование жилья не покрывает риски, которые могут возникнуть при сдаче недвижимости в аренду. Например, из-за халатности арендатора могут иметь место ущербы от воды, пожароопасные ситуации или повреждения в результате вышедшей из-под контроля вечеринки.

Для сдачи в аренду не нужно создавать предприятие

Если от банка получено согласие на сдачу жилья в аренду, необходимо решить, хотите вы делать это в качестве частного лица или предприятия. Если жилье сдается в аренду всего несколько раз в год, создавать для этой цели отдельную фирму не имеет смысла, поскольку как учреждение, так и функционирование предприятия предполагают затраты и обязательства в части отчетности. Однако для сдачи в аренду можно использовать существующую фирму, действующую в какой-то другой сфере.

Проще всего сдавать жилье в качестве частного лица – это означает, что заработанный доход необходимо декларировать в Налоговом департаменте и уплатить подоходный налог. Доход от аренды должен быть указан частным лицом в декларации, но некоторые посредничающие в услугах размещения порталы также предлагают возможность автоматической передачи данных. Как зарплату и другие дополнительные доходы, эти полученные за год доходы необходимо указывать в декларации, подаваемой в начале следующего года.

Преимущество сдачи жилья в аренду в качестве частного лица состоит в том, что после вычета подоходного налога оставшиеся на счету деньги сразу можно использовать. Например, для платежей по жилищному кредиту, накопления денег для путешествия или других целей.

Где разместить объявление о сдаче в аренду?

Для того чтобы жилье вообще можно было сдать в аренду, люди должны знать о такой возможности. В большинстве случаев жилье ищут через несколько крупных порталов, таких как Airbnb или Booking. Из этих двух Airbnb предлагает возможность оставлять отзывы о гостях, чтобы вы могли увидеть, вежлив ли и аккуратен потенциальный постоялец. Плюсом использования специализированных платформ также являются продуманные решения и поддержка клиентов, что особенно важно для начинающих арендодателей.

Если целью является не развитие арендного бизнеса, а получение дохода от отдельных популярных мероприятий, хорошим каналом рекламы могут стать социальные сети. О сдаче жилья в аренду можно сообщить друзьям через личный аккаунт в социальных сетях, а также, например, на странице мероприятия в Facebook, где участники ищут информацию и следят за вариантами размещения. Кроме того, информацией можно поделиться в региональных группах в социальных сетях – достаточно ввести в поиск нужное место и ключевое слово «majutus» («размещение»).

По возможности, уберите личные вещи

Если заинтересованные в аренде нашлись, следует подумать о том, что делать с вашими личными вещами. Если гостями не являются ваши хорошие знакомые, стоит убрать более ценные и личные вещи, а также фотографии. Для их хранения можно использовать, например, запирающийся шкаф или кладовку.

Чтобы понять, когда именно стоит сдавать жилье в аренду, следует проверить календарь местных событий и просмотреть предложения по размещению. Если все пойдет удачно, сдача жилья в аренду – хороший способ получить дополнительный доход.